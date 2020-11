Über welchen Zukunftstrend soll Euromaxx mehr berichten?

Einen Trend setzen viele Menschen mit einer kurzfristigen Mode-Erscheinung gleich. Damit hat die moderne Trend- und Zukunftsforschung allerdings nur am Rande zu tun. Zukunftstrends sind ein System von Trends, die sich kurz- oder langfristig auswirken. Sie umfassen alle Ebenen der Gesellschaft und verändern die Welt – teilweise langsam, dafür aber grundlegend. Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaneutralität oder Ressourceneffizienz spielen in den letzten Jahren eine wesentliche Rolle - und das natürlich auch bei Euromaxx. Wir berichten über ein Zero Waste-Restaurant in Finnland, ein Urban Farming-Projekt in Paris und nachhaltige Designermode aus Italien.

Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Über welchen Zukunftstrend möchten Sie mehr bei Euromaxx erfahren?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhält einer der Teilnehmer einen original DW-Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Über diesen Zukunftstrend möchte ich gerne mehr bei Euromaxx erfahren:



Das sind die Auswahlmöglichkeiten:



- Nachhaltige Mode

- Urban Farming

- Zero Waste-Gastronomie

- Grüne Architektur

- Vegane Ernährung

- eigener Vorschlag

Einsendeschluss ist der 20.November 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!