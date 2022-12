Die zweite Staffel unserer Telenovela für Deutschlernende endet mit vielen offenen Fragen: Wird Jojo ihr Studium beenden oder gibt sie es auf, um weiter in der Werbeagentur zu arbeiten? Wird sie irgendwann doch glücklich werden mit Mark? Diskutieren Sie diese Fragen mit Ihren Lernenden nicht nur, um die Vorfreude auf die dritte Staffel zu steigern. Vermitteln Sie gleichzeitig Redemittel, die eingesetzt werden können, um sich über Dinge in der Zukunft auszutauschen.



So können Sie vorgehen:

Machen Sie diese Übung, nachdem Sie im Kurs die Video-Folge Liebe gewinnt angeschaut haben. Die Lernenden sollen sich in Einzelarbeit oder zu zweit Gedanken darüber machen, welche Gefühle und Gedanken die einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten nach der letzten Folge haben könnten. Lassen Sie sie ihre Vermutungen jeweils in einem Satz schriftlich zusammenfassen. Überlegen Sie dann gemeinsam im Plenum, wie es für die einzelnen Personen der Telenovela weitergehen könnte.



Benötigte Materialien:

Lektion „Liebe gewinnt“ (Video)

Arbeitsblatt „Über die Zukunft sprechen: Folge 34“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden die Brasilianerin Jojo, die in Deutschland auf der Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe ist. Die Telenovela „Jojo sucht das Glück“ bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. Und wie es sich für eine richtige Telenovela gehört, dreht sich alles um Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?