Özil spielt für Fenerbahce Istanbul

Mesut Özil spielt künftig für Fenerbahce Istanbul. Das bestätigte der ehemalige Nationalspieler, der bei den Gunners auf das Abstellgleis geraten war, am Sonntag im türkischen Fernsehen. Außerdem twitterte Özil zwei Herzen in den Klubfarben Gelb und Blau. "Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt. Gott hat mir erlaubt, das Fenerbahce-Trikot zu tragen", sagte der 32-Jährige in einer Live-Schalte beim Sender NTV: "Ich werde es mit Stolz tragen und alles für das Team geben."

Noch am Sonntag will er nach Istanbul reisen. Für wie lange sich Özil an den 19-maligen türkischen Meister bindet, ist noch nicht bekannt. Türkischen Medienberichten zufolge liegt Özils Jahresgehalt bei fünf Millionen Euro.

Spielmacher Özil war 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid zu Arsenal gewechselt. Dort hatte er trotz eines Vertrages bis Saisonende keine Perspektive mehr. Sein letztes Spiel für die Londoner absolvierte der Mittelfeldspieler Anfang März noch vor der Corona-Unterbrechung. Teammanager Mikel Arteta hatte den ehemaligen Schalker und Bremer aus den Aufgeboten sowohl für die Europa League als auch die Premier League gestrichen. Özil war mit einem Wochengehalt von 350.000 Pfund (rund 390.000 Euro) der Spitzenverdiener der Gunners, auch deshalb sollte er gehen.

