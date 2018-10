Özil überflügelt Klinsmann und Rösler

Der FC Arsenal hat seine Siegesserie dank Mesut Özil fortgesetzt. Der zurückgetretene deutsche Fußball-Nationalspieler führte den Klub aus London am Montagabend in der englischen Premier League zu einem 3:1 (1:1) gegen Leicester City. Es war der zehnte Pflichtspielsieg nacheinander. Der Weltmeister von 2014 steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (45. Minute) bei. Der Arsenal-Kapitän war die zentrale Figur im Spiel seiner Mannschaft und hatte auch entscheidenden Anteil an den beiden Toren des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (63./66.). Als Özil in der 80. Minute ausgewechselt wurde, wurde er von den Fans umjubelt. Leicester war in der 31. Minute durch ein Eigentor von Hector Bellerin in Führung gegangen.

Für Özil war es sein 30. Treffer in der Premier League. Damit ist er nun alleiniger deutscher Toptorschütze im englischen Fußball-Oberhaus. Zuvor hatte er sich diesen Titel mit Jürgen Klinsmann und Uwe Rösler geteilt. "Ich denke, wir haben sexy Fußball gespielt", twitterte Özil nach dem Spiel. Zudem sei er ein "stolzer Kapitän des Teams und des Klubs". Arsenal kletterte durch den Sieg auf den vierten Platz, zwei Zähler hinter Tabellenführer Manchester City.

sn/ck (dpa, sid)