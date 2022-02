Österreicher Mayer holt Abfahrtsgold

Matthias Mayer hat die Goldmedaille im alpinen Super-G gewonnen. Der 31-Jährige Österreicher lag im Ziel 0,04 Sekunden vor dem Überraschungs-Zweiten Ryan Cochran-Siegle aus den USA. Bronze ging mit einem Rückstand von 0,42 Sekunden an den norwegischen Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde. Für Mayer war es das dritte Olympia-Gold nach der Abfahrt in Sotschi 2014 und dem Super-G in Pyeongchang 2018. Der frisch gebackene Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz aus der Schweiz schied aus.

Die deutschen Starter schafften nach der Enttäuschung in der Abfahrt tags zuvor diesmal ein gutes Mannschaftsergebnis: Als Bester landete Romed Baumann auf Platz sieben. Einen Rang dahinter lag Andreas Sander. Simon Jocher fuhr auf den 13. Platz, Josef Ferstl beendete das Rennen als 18. Nicht an den Start gehen konnte Dominik Schwaiger. Er war am Montag in der Abfahrt gestürzt und hatte sich eine Verletzung am Unterarm zugezogen.

Big-Air-Sieg für China

Jubel bei den Gastgebern: Eileen Gu holte im Big-Air-Wettbewerb im Ski-Freestyle den dritten Olympiasieg für China bei diesen Heimspielen. Die 18-jährige Gu ist die Tochter eines Amerikaners und einer in die USA eingewanderten Chinesin und startet seit 2019 für China.

Mit ihrem dritten und letzten Sprung verdrängte Gu noch die bis dahin führende Französin Tess Ledeux auf den Silberrang in der erstmals bei Winterspielen ausgetragenen Disziplin.

Die gebürtige US-Amerikanerin Eileen Gu kommt mit dem Druck in ihrer Heimat gut zurecht und holt Gold

Bronze holte an ihrem 22. Geburtstag Mathilde Gremeau aus der Schweiz, die in der anderen Freestyle-Disziplin Slopestyle vor vier Jahren in Pyeongchang Silber gewonnen hatte. Die beste deutsche Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger war in der Qualifikation als 18. ausgeschieden.