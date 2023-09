Österreich: Seestadt Aspern. Wien baut die Stadt der Zukunft

In Wien wächst ein nachhaltiger Stadtteil für 30.000 Menschen. Die Seestadt ist ein Labor für energiesparendes Wohnen und urbane Mobilität. Kurze Wege, kaum Autos und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind zentrale Elemente der Seestadt.

Bild: HYPERLOOPS ONE





Warum versagt Big Tech bei der Mobilitätswende?

Technologieunternehmen versprechen, die Art und Weise, wie wir von A nach B kommen, zu revolutionieren. Aber meist kommen dabei Ideen raus, die zwar spektakulär aussehen und teuer sind, aber kein einziges Verkehrsproblem lösen. Woran liegt das?

Bild: Payel Samanta/DW





Indien: Fachkräfte bleiben zu Hause

Die Zeiten, in denen deutsche Unternehmer auf die sogenannten Computer-Inder hoffen konnten, sind vorbei. Gut ausgebildete Akademiker, die noch vor einigen Jahren in den USA oder in Europa ihr Glück gesucht haben, bleiben in der Heimat.







Sendezeiten:

DW Deutsch+

MO 18.09.2023 – 21:30 UTC

DI 19.09.2023 – 05:30 UTC

DI 19.09.2023 – 13:03 UTC

DI 19.09.2023 – 19:30 UTC

MI 20.09.2023 – 01:30 UTC

MI 20.09.2023 – 11:03 UTC

MI 20.09.2023 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8