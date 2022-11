Öltanker vor Omans Küste beschossen

Die Besatzung sei unverletzt, erklärte die Reederei. Es sei auch kein Wasser in den Frachter eingedrungen. In Schifffahrtskreisen hieß es, dass der Tanker vermutlich von einer Drohne angegriffen worden sei. Die US-Marine bestätigte, dass es einen Vorfall mit einem Frachtschiff im Golf von Oman gegeben habe, nannte aber keine Einzelheiten. Die Fünfte US-Flotte beobachte den Vorfall, sagte Kommandant Timothy Hawkins der Nachrichtenagentur Reuters.

Die US-Nachrichtenagentur AP hatte zuvor unter auf Berufung auf einen ranghohen Militär gemeldet, dass der Tanker mit einer Drohne angegriffen worden und die Drohne explodiert sei. Demnach handelt es sich bei dem angegriffenen Tanker um das unter liberianischer Flagge fahrende Schiff "Pacific Zircon"

der Reederei Eastern Pacific Shipping mit Sitz in Singapur, die letztendlich dem israelischen Milliardär Idan Ofer gehöre. Idan Ofer ist einer der beiden Söhne des 2011 verstorbenen Schifffahrtsmagnaten Sammy Ofer.

Der Tanker hat 42.000 Tonnen Gasöl geladen und war auf dem Weg von Oman nach Buenos Aires, so Samir Madani, Mitbegründer der Website TankerTrackers.com, einem Online-Rechercheunternehmen für Öltransporte. In Buenos Aires sollte das Öl weiterverarbeitet werden.

Israel macht den Iran verantwortlich

Israel gab derweil dem Iran die Schuld an der mutmaßlichen Attacke. Ein israelischer Beamter sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP, der Angriff sei mit Drohnen ausgeführt worden. Die Drohnen seien die gleichen wie jene, die der Iran an Russland für den Einsatz in der Ukraine verkaufe. Es handele sich um die Shahed 136, ein unbemanntes Luftfahrzeug mit einem Sprengkopf. Der Beamte sprach von einer "iranischen Provokation". Der Vorfall solle die Fußballweltmeisterschaft "stören", die am Sonntag in Katar beginnt.

Gibt es Ersatz für russisches Öl? (08.04.2022)

Der Golf von Oman schließt an den Persischen Golf an. Durch diese Meere führen die wichtigsten Schifffahrtsrouten für die weltweite Ölversorgung. In den vergangenen Jahren gab es in den Gewässern der Region immer wieder Angriffe auf Tanker, die auch in Zeiten erhöhter regionaler Spannungen mit dem Iran stattfanden. So wurde im Juli 2021 ein Tanker einer israelischen Reederei vor der Küste Omans von einer Drohne angegriffen. Der Iran wies damals Vorwürfe zurück, darin verwickelt zu sein.

