Wirtschaft

Ölmesse in Abu Dhabi

Die Energieminister Erdöl produzierenden Staaten haben sich in Abu Dhabi getroffen und betont, dass nach wie vor Bedarf an Investitionen in die Förderung fossiler Brennstoffe besteht. Energieengpässe könnten ohne weitere Unterstützung für Öl und Gas häufiger auftreten.