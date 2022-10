Vor zwei Jahren ist die evangelische Gemeinde um die damalige Lukaskirche mit eingezogen in die Kirche St. Pius X. und das Pfarrheim der katholischen Gemeinde. Seither leben die beiden Gemeinden in einer „ökumenischen WG“ auf Augenhöhe, nutzen sie als „ökumenisches Versuchslabor“ und entwickeln ihr Zusammenleben stetig weiter.

Im Gottesdienst am 9. Oktober geht es um das Zusammenleben der Verschiedenen. Was hindert uns? Was verlockt uns dazu? Was haben wir davon, mit den anderen, den Fremden in Kontakt zu kommen?

Im Gottesdienst wirken mit: Pfarrer Christoph Tebbe von der evangelischen Gemeinde sowie Gemeindereferentin Dorothee Blum und Pfarrer Dr. Christoph Zettner von der katholischen Gemeinde.

Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Daniel Schaaf (katholisch) und Mihyun Brüchner (evangelisch), es singt der ökumenische Projektchor Gartenstadt Uerdingen.