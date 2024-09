Ökumenischer Gottesdienst am 29.September

Aus der Universitätskirche in Leipzig wird am Sonntag, den 29. September, ab 10:05 Uhr live ein ökumenischer Gottesdienst übertragen. Katholische und Evangelische Christen feiern gemeinsam. Anlass ist das Jubiläum „100 Jahre Kirche im Radio“.



Vor 100 Jahren (1923/24) nahmen die ersten Rundfunkanstalten in Deutschland ihren Sendebetrieb auf. Von Anfang an waren dabei auch die Kirchen mit ihren so genannten „Verkündigungs-Sendungen“ zu hören. Seither sprechen Christinnen und Christen im Radio von ihrem Glauben: Zuerst in der Weimarer Republik, dann bis zu ihrem Verbot in der NS-Zeit, später in der Bundesrepublik und der DDR und seit 1990 wieder im vereinten Deutschland.



Den ökumenischen Festgottesdienst gestalten Prof. Dr. Alexander Deeg, Pater Bernhard Venzke und Anne-Christin Martz. Für die Musik sorgen das Ensemble „Klang.Werk“ der Universitätsmusik Leipzig unter der Leitung von Karl Johann Beyer, sowie Awa Suche am Synthesizer und Prof. Thomas Lennartz an der Orgel. Kirchliche Leitung: Guido Erbrich