Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (Umbau Karusselltür, Haus 7, Standort Bonn)

Gegenstand der Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages für den Rückbau und die Entsorgung der bestehenden Sicherheitskarusselltür sowie Installation einer neuen Sicherheitskarusselltür gemäß Leistungsverzeichnis. Der Leistungszeitraum erstreckt sich über den Zeitraum vom 02. Mai 2022 bis zum 01. August 2022. Hinweis: Der Planer Dipl. Ing. Architekt Dieter Kral, Rheinbreitbach, hat die Vergabestelle bei der Vorbereitung dieses Vergabeverfahrens unterstützt. Der Planer wird an Entscheidungen (zum Beispiel -Auswertungen etc.) in diesem Verfahren mitwirken und erhält daher auch Zugang zu den von Bietenden eingereichten Unterlagen (Angebote). Nachhaltigkeit ist Teil der Unternehmensziele: Die Deutsche Welle handelt nachhaltig, sie setzt ihre Mittel und Ressourcen effizient ein, reduziert ihren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich und engagiert sich für soziale Belange. Bis zum Jahr 2030 will sie ihre Treibhausgasemissionen (Kernbilanz 2019) um 30 Prozent reduzieren und spätestens bis zum Jahr 2045 Nettonullemissionen erreichen. Um auch bei den indirekten Scope-3- Emissionen (u.a. im Bereich eingekauften Güter und Dienstleistungen) Verbesserungen zu realisieren, erwartet die Deutsche Welle von allen ihren Geschäftspartnern ebenfalls aktives Nachhaltigkeitsmanagement.