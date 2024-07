Nach Schätzungen des INGV-Regionalbüros in Catania hat die vom Ätna ausgestoßene Aschewolke eine Höhe von fast fünf Kilometern und bewegt sich in Richtung Südosten. In Catania und anderen Ortschaften lag grau-schwarzer Staub in den Straßen und auf den Häusern. Es ist der erste größere Ausbruch des Ätna nach vier Jahren Ruhe.