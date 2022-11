DW Nachrichten

Äthiopien: Waffenstillstand für Tigray vereinbart

Seit zwei Jahren tobt ein Bürgerkrieg im Norden Äthiopiens an der Grenze zu Eritrea. Hunderttausende Menschen, vor allem Zivilisten, sind dabei getötet worden. Die nun in Südafrika ausgehandelte Waffenruhe weckt große Hoffnung, dass endlich Frieden einkehren könnte in der Region Tigray.