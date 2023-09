Ärmelkanal: Neuer Rekord bei Migranten-Ankünften

Trotz der Abschreckung durch drastische Gesetze, haben so viele Migranten wie noch nie an einem Tag in diesem Jahr den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. In vielen Fällen nutzen sie kleine Schlauchboote.