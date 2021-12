Änderung der Satellitenausstrahlung auf dem amerikanischen Kontinent zum 01.01.2022

Am 01.01.2022 wird die an Partnerstationen gerichtete Signaldistribution von DW Deutsch+ und DW Español über Satellit Intelsat 34 aus technischen Gründen eingestellt.



Das Signal für DW Deutsch+ wird zukünftig über HispaSat 30W für Partnerstationen zur Verfügung gestellt, alternativ über IP.

Aus rechtlichen Gründen ist das Signal nur noch verschlüsselt verfügbar. Wenn Sie Ausstrahlungspartner der DW sind, melden sich bitte bei den für ihr Land zuständigen Distributionsagenten.

Zuschauerinnen und Zuschauer finden alternative Empfangsmöglichkeiten in der Übersicht für ihr Land oder über info@dw.com. Eine Vergabe von Smartcards zu Privatzwecken ist nicht möglich.



DW Español wird unverschlüsselt über HispaSat 30 W ausgestrahlt. Wenn Sie Ausstrahlungspartner der DW sind, melden sich bitte bei den für ihr Land zuständigen Distributionsagenten.

Zuschauerinnen und Zuschauer können technische Daten per E-Mail an info@dw.com erfragen.