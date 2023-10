Ägypten: Tödliche Massenkarambolage auf Autobahn

Ägyptens Straßen sind vielfach in schlechtem Zustand, Autofahrer sind oftmals unvorsichtig, ihr Fahrstil aggressiv. Möglicherweise wurde diese Kombination nun zahlreichen Menschen zum Verhängnis.

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge mit einem Reisebus auf einer Schnellstraße in Ägypten sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere seien auf der Straße zwischen Kairo und Alexandria verletzt worden, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit.

In Onlinemedien wurden Bilder verbreitet, die unter anderem einen umgestürzten Lastwagen zeigen. Mindestens ein Bus, ein Kleinbus und zahlreiche Autos standen demnach in Flammen. Zu sehen sind auch Gaffer am Straßenrand.

Dichter Nebel zum Unfallzeitpunkt

29 Fahrzeuge seien ausgebrannt und 35 weitere beschädigt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram. Der privaten Zeitung "Al-Masri Al-Jum" zufolge herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls dichter Nebel in der Gegend. Zudem sei aus einem Fahrzeug Öl auf die Straße geflossen, woraufhin mehrere Autos zusammenstießen und teils in Brand gerieten, meldet Al-Ahram.

In Ägypten gibt es häufig schwere Verkehrsunfälle. Die Straßen sind oftmals in schlechtem Zustand, Verkehrsregeln werden häufig missachtet, die Fahrweise ist aggressiv. Im Jahr 2021 starben nach offiziellen Angaben rund 7000 Menschen bei Verkehrsunfällen in dem Land mit 105 Millionen Einwohnern.

