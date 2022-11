DW Nachrichten

Ägypten: Sorge um hungerstreikenden Abdel-Fattah wächst

Menschenrechtler in Ägypten nutzen die Weltklimakonferenz in Sharm-el-Scheich, um auf die Menschenrechtssituation im Land hinzuweisen. Seit einigen Tagen verweigert der inhaftierte Aktivist Alaa Abdel-Fattah auch Wasser. Seine Familie ist in großer Sorge.