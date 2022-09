Ägypten: Alexandrias Kampf gegen den Untergang

Alexandria galt einmal als Perle des Mittelmeers. Nun rückt das Meer bedrohlich nahe an die historischen Häuser der zweitgrößten Stadt Ägyptens heran - eine Folge des Klimawandels. Vielerorts ist der Strand nur noch wenige Meter breit und die Behörden versuchen verzweifelt, die Wellen aufzuhalten.

Alaska: Im Land der schmelzenden Gletscher

Gletscher tauen ab, Fischbestände gehen zurück, Bären kommen in die Städte: In Alaskas Arktis sind die Folgen des Klimawandels besonders spürbar. So taut den Bewohnern der nördlichsten Stadt der USA Utqiagvik buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Die Folgen sind dramatisch.

Brasilien: Skaten auf Plastikdeckeln

In Rios größter Favela Rocinha leben 120.000 Menschen. Hier treiben kreative Köpfe ein innovatives und vielversprechendes Projekt voran: Sie bauen Skatebords aus weggeworfenen Plastikdeckeln. 500 Stück ergeben ein Brett. Ein Umweltschutz-Projekt, das Jobs schafft und Perspektiven.

Indien: Die Plastik-Räuber von Delhi

Umweltverschmutzung durch Plastik ist auch in Indien ein großes Problem. Eine Gruppe junger Leute zieht deshalb vermummt durch die Straßen und nehmen Passanten Plastikprodukte weg. Sie wollen damit auf das Problem aufmerksam machen – und stoßen damit auf Widerstand.

