Zlatne suze Novaka Đokovića

„Novak Đoković je majstor u savladavanju protivnika. Ali ove nedelje u pet posljepodne došlo je vrijeme kada je i sam srpski teniski profesionalac bio savladan – snagom trenutka", piše Frankfurter algemajne cajtnug. „Đoković je klečao na terenu kompleksa Filip Šatrije, tijelo mu se treslo, oči bile pune suza. Nakon što je ustao, prvo je zgrabio peškir da obriše lice, a zatim uzeo državnu zastavu i pokazao svijetu: Srbija prvi put ima olimpijskog pobjednika u tenisu!"

„Nakon svih njegovih rekorda – 24 osvojene gren slem titule, 428 nedelja provedenih na vrhu svjetske rang-liste, kao i bronzane medalje na Ljetnjim igrama u Pekingu 2008, Đoković je sada postigao još jedan rekord. 'Intenzitet mojih osjećanja nadilazi sve što sam ikada doživio na teniskom terenu', rekao je Đoković nakon pobjede nad Špancem Karlosom Alkarazom 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) u olimpijskom finalu", a prenosi frankfurtski list.

Bez izgubljenog seta

Uz veliku fotografiju srpskog tenisera iznad koje piše „Ovakvog Đokovića još niste vidjeli“, najtiražniji njemački list, tabloid Bild, u tekstu pod naslovom „Zlatne suze", piše kratko: „Sada ih ima SVE!"

„Đoković se okrunio olimpijskim zlatom – a onda je sve iz njega izbilo", prenio je specijalizovani portal Tenisnet. A tu je i zaključak nakon meča: „Možete se samo pokloniti intenzitetu i volji kojom je Đoković uspio da zatvori i posljednju veliku prazninu u svojoj kolekciji trofeja."

„U vrhunskom meču u kojem su obojica igrača prikazali izuzetan tenis, Srbin je u generacijskom spektaklu slavio sa 7:6, 7:6 u gotovo tri sata (!) i ispunio veliki san o olimpijskom zlatu – i to bez izgubljenog seta, što niko prije njega nije uspio", prenosi portal Kiker, specijalizovan za sport. A navodi i poruku koju je Đokoviću nakon pobjede uputio njegov bivši trener, njemačka teniska legenda Boris Beker: „Dragi, bravo", napisao je Beker na svom nalogu na Iksu.

Zlatni slem

Alkaraz i Đoković priredili su epsku završnicu u kojoj je samo prvi set trajao više od sat i po", izveštava Športšau, sportska redakcija njemačkog javnog servisa ARD. „I u ovom dvoboju najmlađeg (Alkaraz s 21 godinom i 91 danom) i najstarijeg igrača (Đoković s 37 godina i 74 dana) u olimpijskom finalu na kraju su prevagnule godine. Đoković je postao najstariji prvak u pojedinačnoj konkurenciji otkako se tenis vratio na olimpijsko takmičenje na Igrama u Seulu 1988. godine."

„Ali, taj istorijski rekord imao je za Đokovića samo sporednu ulogu. Ono što je bilo mnogo važnije jeste to da je uspio da ispuni svoj veliki san o olimpijskom zlatu. Sada se pridružio teniskim velikanima Andreu Agasiju, Rafaelu Nadalu i Sereni Vilijams, koji su svaki grend slem turnir osvojili bar jednom u karijeri, a osvojili su i olimpijsko zlato", piše Športšau, ali i ujedno podsjeća da je „jedina koja je zapravo uspjela da ostvari pravi Zlatni slem bila Štefi Graf: 1988. ostvarila je sve to u jednoj kalendarskoj godini".

Suze u studiju njemačkog ARD-a

Njemački javni servis ARD prenosio je uživo finale u muškom singlu na Olimpijskim igrama u Parizu. A nakon što je Đoković osvojio i poslednju titulu koja mu je nedostajala, nije se plakalo samo na terenu – već i u studiju ARD-a. Kada se, posle scena veselja iz lože u kojoj je bila Đokovićeva porodica i njegov tim, kamera ponovo uključila u studio njemačkog javnog servisa, voditelj emisije Aleksander Bomes bio je vidno suznih očiju.

„Vau, težak dan danas", drhtavim glasom izustio je Bomes. Njegova koleginica u studiju, Ester Sedlaček mu je rekla: „Brzo udahni" – ali Bomes pred njom, ali i gledaocima, nije krio svoja osjećanja.

„Znaš li zašto me ovo danas toliko pogađa", upitao je. „Novak Đoković je svoje zadovoljstvo nakon pobjede na turnirima uvijek tako agresivno iskazivao. I uvijek je želio da bude voljen. A nikada nije slavio kao danas. To je bila prava radost, to su bile suze. Prije je uvijek bilo kao: sve sam vam pokazao. Danas je osvojio moje srce, jer se vidjelo šta mu ovo znači. A ne samo ono: svi ste protiv mene i ja ću vam pokazati. Ovo je bilo lijepo", zaključio je voditelj ARD-a Aleksander Bomes.

Olimpijske igre 2028?

A dan nakon finala u Parizu, dio njemačkih medija bavi se pitanjem da li se i kako karijera 37-godišnjeg osvajača olimpijskog zlata nastavlja i poslije Pariza. Više njih tako prenosi Đokovićevu izjavu datu za ARD nakon olimpijske pobjede: 'Neki od članova moje porodice dali su neke natuknice da li je to bilo to. Ne znam. Sada želim da slavim i uživam u trenutku', rekao je."

A na zvaničnoj konferenciji za novinare nakon meča, od Đokovića se čulo i ovo: „Uložio sam svoje srce, svoju dušu, svoje tijelo, svoju porodicu, sve samo uložio u ovo. Da budem iskren, ne znam što nosi budućnost."

Njemački mediji napominju da Đoković ipak nije isključio mogućnost da ponovo učestvuje na Olimpijskim igrama 2028. Tada će imati 41 godinu. „Želim da igram u Los Anđelesu. Uživam da igram za svoju zemlju", rekao je Đoković.

