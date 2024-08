Zlatna olimpijska medalja (pomalo) i za Tomasa Milera

„Jednostavno zlatni – mi smo olimpijski šampioni", rekao je Tomas Miler u video snimku na Instagramu o uspjehu Kristijana Kukuka na Olimpijskim igrama u Parizu u disciplini preponsko jahanje: „Zlato na Olimpijadi sa Čekerom, ostao sam bez daha".

Čeker, konj kojeg je Kukuk jahao do svoje iznenađujuće pobjede u vrtovima dvorca u Versaju, takođe je bio razlog zašto je Miler, fudbalski profesionalac FK Bajerna, objavio ovaj post na Instagramu.

Miler je naime oženjen dresurnom jahačicom Lizom Miler i suvlasnik je sivog kastrata koji je dva puta prenio Kukuka preko prepona bez greške. "Dragi Kristijane, zaslužuješ to. Kapa dole šta si postigao sa Čekerom, izuzetno sam oduševljen. Nek sad sve pršti, hajde da slavimo", rekao je Miler radosno.

Kristijan Kukuk: „Nevjerovatno sam zahvalan"

Kukuk nije zaboravio da svoj uspjeh duguje i bivšem njemačkom reprezentativcu. „Vrlo malo ljudi može da osvoji zlatnu olimpijsku medalju – a ja sam jedan od njih", rekao je on u intervjuu za njemačku televiziju poslije pobjede i dodao: „Ne smije se zaboraviti: Madlen Vinter-Šulce i Tomas Miler su odigrali ogromnu ulogu, jer su mi njih dvoje vlasnika Čekera dali priliku da nastavim da jašem ovog konja i osigurali da on jednog dana neće biti prodat. Nevjerovatno sam zahvalan za to i što sam mogao da uzvratim dato mi povjerenje.”

Dok za Milera kao njemačkog reprezentativca znaju mnogi ljudi širom svijeta, ime Vinter-Šulce je poznato uglavnom u konjičkim krugovima. Ova 83-godišnja preduzetnica je i sama bila dresurna jahačica i decenijama je podržavala jahače Ludgera Berbauma i Izabel Vert. Ona kupuje izvanredne ili posebno perspektivne konje i stavlja ih na raspolaganje takođe perspektivnim sportistima.

Jer, činjenica je da čak i vrhunski svjetski džokeji često imaju veoma malo uticaja na to koliko dugo mogu da jašu nekog konja. Oni jesu u sedlu, ali su vlasnici životinja, koje ponekad koštaju i po nekoliko miliona evra, neki drugi ljudi. Ako vlasnik namjerava i ima mogućnost da proda konja i tako ostvari profit, onda parovi (džokeji i konji) mogu da se raziđu, čak i ako su veoma uspješni u sportu.

Pauza u karijeri nakon gubitka vrhunskog konja

Njemačkapreponska jahačica Laura Klaphake je, na primjer, prije nekoliko godina napravila uspješan duo sa kobilom Keč mi if ju ken (Catch me if you can). Njih dvije su nastupale za Njemačku na Kupovima nacija, osvojile timsku bronzu za Njemačku na Svjetskom prvenstvu 2018. i mogle su da imaju blistavu budućnost. A onda se u sve umiješao veliki novac. Kobila je bila u vlasništvu Paula Šokemelea, koji nije samo bivši vrhunski preponski jahač, već i jedan od najvećih i najuspješnijih odgajivača i trgovaca konja.

Kada je stigla dvocifrena milionska ponuda češkog multimilijardera Petra Kelnera, koji je htio da kupi kobilu za svoju kćerku, Šokemele je pristao. Prethodno je odbio nižu ponudu Bila Gejtsa, čija je ćerka Dženifer takođe preponska jahačica. Kobila je prodata krajem 2018. godine, a nekada obećavajuća karijera Laure Klaphake krenula je nizbrdo.

Priplodna štala sa kobilama i isporukom sjemena

Pošto sličnih primjera ima bezbroj, razumijete koliko je Kristijan Kukuk zahvalan na dogovoru sa vlasnicima Čekera, koji su mu dali mogućnost planiranja i samim tim neku vrstu sigurnosti.

Tomas Miler i njegova supruga Liza zajedno uzgajaju konje. Oni drže nekoliko kobila i pet pastuva, tako da drugi vlasnici kobila mogu naručiti sjeme od Milerovih.

Do saradnje Milera sa Kukukom i suvlasništva nad Čekerom došlo je preko Ludgera Berbauma. „On (Tomas Miler) je rekao da mu je potrebno nešto uzbudljivo, u čemu bi mogao da uživa u hotelskoj sobi uveče poslije fudbala“, objasnio je Kukuk u konjičkom sportskom časopisu „St. Georg“ prije Olimpijskih igara.

Kukuk slavi nakon osovjenog zlata Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

I to je Miler i radio na Kukukovom preponskom jahanju, koji je osvojio zlato. Fudbaler je kazao kako je odlučujuću rundu pratio uživo. „Ne samo da sam strahovao, već sam bio i prokleto nervozan“, priznao je.

Miler možda zaista ima nos za ovaj sport i nastavlja da ulaže u obećavajuće sportske konje. U svojoj fudbalskoj karijeri zaradio je za to neophodne milione. I ko zna: Možda će za nekoliko godina u njegovoj kolekciji titula, pored dvanaest njemačkih fudbalskih prvenstava, šest trijumfa u DFB kupu, dvije pobjede u Ligi šampiona i Svjetskom prvenstvu 2014, biti i nekoliko olimpijskih medalja iz konjičkog sporta.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na

Instagramu