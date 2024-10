Može li Robert Habeck izvesti Zelene iz krize?"

Potpredsjednik vlade Robert Habeck mogao bi imati koristi od ostavke dvoje predsjedavajućih stranke Zelenih. Njegovo okruženje planira izbornu kampanju krojenu po njemu - bez ideoloških ograničenja.

Moguće je da je ovo najteža kriza Zelenih od njenog osnivanja prije 44 godine. Rukovodstvo njemačke stranke, koja je sa socijaldemokratima i liberalima na vlasti, nedavno je podnijelo ostavku. To isto su uradili članovi Glavnog odbora podmlatka Zelenih u Bavarskoj. Oštre kritike, pa čak i mržnja prema ovoj političkoj partiji na društvenim mrežama bili su jedan od razloga, dok je drugi razlog činjenica da su sve teme koje stranka trenutno zagovara u "defanzivi". Naslove u medijima sada pune uspjesi ekstremno desničarskih i populističkih stranaka, te zahtjevi za oštrijom politikom prema migracijama i azilu. Trenutno nisu dobra vremena za energetsku tranziciju ili zaštitu klime.

Dvije krize iz prošlosti

Nešto slično nije se desilo u istoriji Zelenih, iako ni ona nije bila bez oštrih sukoba. Primjerice, 1990. godine, a to je bila godina njemačkog ujedinjenja, kada su svi bili zaokupljeni spajanjem istoka i zapada, Zeleni su uporno željeli govoriti o zaštiti čovjekove okoline. Nakon parlamentarnih izbora izletjeli su iz Bundestaga (s izuzetkom nekoliko predstavnika sa istoka). Ili 1999. godine, kada su Zeleni po prvi put ušli u saveznu vladu sa SPD-om i pristali na učešće Njemačke u vojnoj intervenciji NATO-a na Kosovu, čime su prekinuli sa pacifističkom tradicijom stranke. Deseci hiljada članova tada su napustili Zelene.

Četiri teška poraza na izborima ove godine

Ipak, budućnost Zelenih nikada nije bila tako neizvjesna kao sada: spektakularnim ostavkama prethodio je niz poraza na izborima. Prvo na izborima za Evropski parlament: dok su 2019. godine Zeleni osvojili solidnih 20,5% glasova, u junu 2024. godine stranka je dobila gotovo duplo manji broj glasova 11,9%. U septembru su uslijedila još tri teška poraza na pokrajinskim izborima u istočnim njemačkim pokrajinama - Saksoniji, Tiringiji i Brandenburgu, pri čemu su u prve dvije pokrajine izletjeli iz parlamenta. Samo su u Saksoniji Zeleni ostali zastupljeni u novom sazivu parlamenta. To je bila prava katastrofa.

Nouripour želi zasukati rukave i slušati

Tako su se lideri stranke, Omid Nouripour i Ricarda Lang, odlučili povući. Njihova analiza: glavne teme Zelenih, poput zaštite klime i umjerene reforme politike prema azilu i migracijama, više ne dopiru do ljudi. Stranka se percipira kao previše nametljiva, a premalo se bavi stvarnim problemima građana. Nouripour je nakon svoje ostavke rekao za "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Moramo ponovo pokazati da se bavimo problemima, ne s programom Zelenih u rukama, već sa zasukanim rukavima i otvorenim ušima." Činilo se da on sam više nije imao snage za to.

Dva kandidata s dobrim šansama

Tako će se na stranačkom kongresu sredinom novembra u Wiesbadenu mnogo razgovarati o novom kadru. Kao novi lideri stranke spominju se državna sekretarka u Ministarstvu ekonomije Franziska Brantner i član Bundestaga Felix Banaszak, koji je bio predsjednik pokrajinskog ogranka stranke u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji do 2022. godine. Oboje imaju dobre šanse da budu izabrani, ali stvarna tema u Wiesbadenu vjerovatno će biti nešto drugo: Ima li smisla, usred loših anketa i stalnih sukoba unutar vlade o penzijama, budžetu i uvijek iznova o migraciji, osloniti se samo na jednog lidera? Na Roberta Habecka, potpredsjednika vlade i ministra ekonomije, koji će vjerovatno biti kandidat Zelenih za kancelara na izborima za Bundestag u jesen 2025. godine i koji je jedan od glavnih aktera trenutne krize u stranci?

Bliska saradnica Habecka kao nova predsjednica stranke?

Franziska Brantner je bliska saradnica ministra, a poput njega, poznata je po nestrpljivosti, ambiciji i nedostatku obazrivosti prema osjećajima i navikama stranke, sklonoj debatama. Prije godinu dana, na stranačkom kongresu u Karlsruheu, ona je u razgovoru za DW strastveno zagovarala ublažavanje dužničke kočnice. Njena poruka: Zemlji je sada potreban novac, mnogo novca, čak i kroz zaduživanje. "Skoro svi ekonomski stručnjaci kažu da dužničku kočnicu treba ojačati tako što će se napraviti update prilagođavanjem novim kriznim vremenima. To je veliki zadatak, neće se desiti odmah i neće nam odmah pomoći, ali, naravno, moramo voditi debatu o tome kako Njemačka može ostati sposobna nositi se s krizama."

Banaszak i pacifizam

Felix Banaszak - mogući partner Franziske Brantner na čelu stranke, jednako strastveno podržava jačanje Bundeswehra i isporuke oružja Ukrajini, u potpunosti u skladu s Habeckovim stavom. Na pitanje DW-a da li su mladi ljudi u stranci, poput njega, nastrojeni pacifistički poput rukovodstva podmlatka Zelenih, on je rekao: "Prema klasičnom konceptu pacifizma iz osamdesetih: ne. Ko želi postići mir, prvo treba da ima vojnu snagu. Dakle, ne po motu: mir stvarati bez oružja, već da mirniji svijet bude cilj svih nas."

Habeckov tim se priprema za izbornu kampanju

Osvrnimo se na početak jula 2024: Robert Habeck posjećuje različite kompanije, nekoliko njih u nekoliko dana. To nazivaju njegovom ljetnom turnejom. U jednom momentu stiže vijest da njegova stranačka kolegica, ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, ne namjerava još jednom biti kandidatkinja za kancelarku kao 2021. godine. Dakle, sve upućuje da će kandidat biti najistaknutiji, iako itekako osporavani ministar privrede i zaštite klime, zar ne?

Habeck se, za sada, drži suzdržano, ali njegovo okruženje već kuje planove. Nekoliko Habeckovih saradnika razmišlja ovako: Ako Habecka stavimo u prvi plan, ako se on odrekne ideoloških zahtjeva Zelenih i ponudi ljudima pouzdanost i pragmatizam u teškim vremenima, Zeleni bi opet mogli nadoknaditi izgubljeno i povratiti snagu: "Zašto ne bismo značajno napredovali ako se više približimo političkom centru? Robert to svakako želi", izjavio je jedan Habeckov bliski saradnik. Sada, početkom oktobra, Habeck je otvoreno izjavio da to želi. Da vodi svoju stranku u izbornu borbu kao galionska figura.

