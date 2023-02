ZDF-Royale: Šta zbunjuje u Böhmermannovoj kritici Schmidta?

Novinar lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael Martens piše kako je autoru satiričnog ZDF-magazina Royal Janu Böhmermannu „bilo važno napasti Schmidta kao „konzervativnu vic-figuru", pri čemu je „Bosna djelovala kao egzotična kulisa".

„To bi bilo u redu da konteksti nisu izokrenuti, činjenice pogrešno predstavljene ili dubiozno interpretirane", piše Martens. On pri tome i u ovom kao i u prethodnom članku citira Krstu Lazarevića, za kojeg kaže da kao ljevičar nema razloga da brani Schmidta, ali kojem „smetaju skraćivanja i nepreciznosti" u Böhmermannovoj emisiji.

Jedna od kritika odnosi se na Vučićevog sina Danila, koji je učestvovao na paradi u Istočnom Sarajevu povodom proslave Dana Republike Srpske 9. januara, piše dalje Martens i objašnjava zašto je taj praznik sporan.

„Prema Daytonskom mirovnom sporazumu iz 1995. godine, Republika Srpska je zvanično dio BiH, ali je nastala tokom rata sistematskim ubijanjem i protjerivanjem bošnjačkog i hrvatskog stanovništva koje je tu ranije živjelo. Proglašena je 9. januara 1992. godine. Zbog toga - i zbog toga što praznik diskriminira manjine u Republici Srpskoj, koje čine oko petinu stanovništva tog entiteta, Ustavni sud BiH je proglasio proslavu nezakonitom", pojašnjava Martens.

„Činjenica da predsjednik RS-a i Putinov kolaborater Milorad Dodik ipak dozvoljava obilježavanje praznika i da predsjednik Srbije tamo šalje svog sina, zaslužuje kritike. No, Böhmermannu to nije bilo dovoljno, on je Schmidta povezao sa skandaloznim praznikom", piše Martens.

„U satiri se navodi da je Schmidt napao bosanske medije, jer su izvještavali o posjeti Vučićevog sina" nastavlja Martens i citira Lazarevića koji kaže: „To je toliko pojednostavljeno da nije u redu‘...‘Christian Schmidt je kritikovao to što je procurilo kojim putem ide Danilo Vučić, kada i koje granične prelaze koristi i kakvo oružje nose njegovi tjelohranitelji. Sve do podatka koliko metaka ima u svakom pištolju tipa Glock".

Netačna tvrdnja da nisu dobili odgovor od Schmidta

Martens potom navodi kako su Böhmermannovi saradnici odgovorili na kritike „nizom opravdanja" na twitteru i da su naveli kako su "prije emisije pitali Christiana Schmidta za konkretan razlog njegove zabrinutosti za sigurnost, ali da nisu dobili odgovor".

Martens međutim konstatuje kako „urednici jesu dobili odgovor na svoja pitanja i to vrlo detaljan", ali da se „odgovori nisu uklapali u koncept emisije, zbog čega su izostavljeni".

„FAZ je u posjedu odgovora Schmidta dugog četiri stranice na sedam pitanja koje mu je postavio magazin „Royal”, piše dalje Martens. Prvo pitanje urednika bilo je „da li su i, ako jesu, koji konkretni znaci prijetnje postojali prema Vučiću Junioru". Odgovor Schmidtovog odjela za štampu, nastavlja Martens, je dugačak i u sažetom obliku glasi. „Izneseno je (što je tačno) da je jedan bosanski portal objavio povjerljivu diplomatsku notu Ministarstva spoljnih poslova Srbije upućenu Ministarstvu spoljnih poslova BiH u momentu kada je Vučićev sin bio u BiH. Iz toga proizilaze osjetljive informacije o ruti putovanja kao i lični podaci tjelohranitelja. Takve note su uobičajene u međunarodnim diplomatskim odnosima...a objavljivanje u javnosti ovako osjetljivih informacija predstavlja narušavanje povjerenja u diplomatska predstavništva u BiH", stajalo je između ostalog u pismenom odgovoru Schmidta redakciji magazina ZDF Royal prije emisije.

U takvim slučajevima, kaže se dalje u Schmidtovom odgovoru, „uobičajeno je da doajen, odnosno najstariji strani diplomata, koji je najduže akreditovan u gradu, u ime čitavog diplomatskog kora kontaktira Ministarstvo inostranih poslova zemlje domaćina. Tako je Schmidt, nakon konsultacija, kontaktirao tog doajena (diplomatskog predstavnika Palestine u Sarajevu), a ovaj je potom kontaktirao sva diplomatska predstavništva i Ministarstvo vanjskih poslova BiH kako bi prijavili kršenje diplomatskih pravila i tražili ispravku.

„Pismo, dakle, nije imalo veze sa izvještajima o neustavnim proslavama 9. januara u Republici Srpskoj i njihovim učesnicima, već sa činjenicom da je objavljena osjetljiva diplomatska prepiska”, napisao je Schmidtov tim u odgovoru magazinu Royal.

Odgovor Schmidtove press-službe „nije u potpunosti ubjedljiv"

Martens piše kako ovaj odgovor Schmidtove press-službe „nije u potpunosti ubjedljiv", jer je pismo naravno imalo veze i sa medijskim izvještajima ali „tvrdnja redakcije magazina Royal da nisu dobili odgovor od Schmidta je jednostavno netačna".

U Schmidtovom pismu, konstatuje Martens, „detaljno je odgovoreno i na druga dva pitanja urednika magazina Royal: o mogućem statusu Danila Vučića kao diplomate i da li je Schmidt uopšte odgovoran za ova pitanja, ali ni to nije uvršteno u ZDF-emisiju Royal".

Novinar FAZ-a kritikuje i što je Böhmermannov tim uskratio publici još jedan, nimalo nebitan detalj a to je da je Schmidt osudio nezakonitu proslavu Dana RS 9. januara. „Christian Schmidt, kao i prošle godine, više puta je javno kritizirao ovu proslavu, a posebno prisustvo osuđenih ratnih zločinaca i zvaničnih predstavnika države na proslavi", stajalo je u odgovoru OHR-a na pitanja ZDF-ovog tima.

Martens smatra da to nije našlo mjesta u Böhmermannovoj emisiji, jer bi spominjanje ovakvih i drugih Schmidtovih izjava narušilo osnovnu poruku emisije (po kojoj Schmidt koketira sa nacionalistima sa Balkana).

Na kraju članka u FAZ-u, Martens piše da je pitao ZDF-Royal, zašto u emisiji nije spomenuta Schmitova osuda "praznika". Na to mu je jedna članica Böhmermannovog tima „lapidarno odgovorila" da su to „samo prazne riječi" i ako „iza riječi ne uslijedi političko djelo i akcija, da se Schmidt mora pomiriti da će postat predmet kritičkog izvještavanja".

"Možete smatrati da Christian Schmidt neuspješno vodi OHR, možete smatrati njegovu funkciju štetnom ili tražiti njegovu smjenu. I u formatu koji bi jednostrano oslikao Jana Böhmermanna kao što je ovaj prikazao Schmidta, i Böhmermann bi izgledao izuzetno loše. Stoga bi prijedlog naslova za sljedeću emisiju bio: ​​"Rešerširanje maljem. Ono što ne paše, napraviće se da paše - ako treba i prećutkivanjem", zaključuje Michael Martens u članku za FAZ.

Christian Schmidt - kao superman u satiričnom magazinu ZDF-Royal Foto: ZDF

Šta je izazvalo zabunu u Böhmermannovoj kritici

Sueddeutsche Zeitung također piše o kritikama prema satiri Jana Böhmermanna, kojem se prebacuje da je „preuveličao i skratio činjenice" u svojoj emisiji o BiH i visokom predstavniku Schmidtu od 18. februara.

„Franački političar, koji brani pravo njemačke djece da jedu svinjetinu u vrtiću je naravno prava gozba za satiričara - posebno za sjevernonjemačkog", piše Sueddeutsche Zeitung, podsjećajući i na njegovu odluku o dozvoli upotrebe glifosata. „Specijalni šarm Böhmermannovog formata" je u tome što se, kada je riječ o „vjernom prenošenju činjenica i novinarsko-etičkim standardima" uvijek može pozivati na satiru, piše Tobias Zick za SZ.

U članku se potom navodi kako je Krsto Lazarević u nizu tvitova opovrgnuo kako je Schmidt navodno pokušao da u službi srpskih nacionalista uguši slobodu štampe. Istovremeno se konstatuje da je tačno da je Schmidtova promjena Izbornog zakona upotrebom Bonskih ovlasti izazvala veliko nezadovljstvo.

„Mnogi se žale na činjenicu da postoji institucija, koja raspolaže kvazikolonijalnim ovlastima. Ukidanje OHR-a - to traži Kremlj i od njega potpomognuti srpski nacionalisti u zemlji. Zadržati OHR, jer bi bez međunarodne zajednice bili prepušteni nacionalistima - to je stav mnogih aktera bosansko-muslimanskog civilnog društva, koji traže da se Schmidt kao osoba zamijeni", piše SZ.

Njemački list dodaje i kako su iza promjene Izbornog zakona stajali SAD i Velika Britanija - dva člana Vijeća za implementaciju mira, kojem visoki predstavnik Schmidt polaže račune.

SZ piše i da je zabunu izazvala Böhmermannova izjava da glas Hrvata sada vrijedi četiri puta više od glasa Bošnjaka, te da je trebao napomenuti da se ne radi o Parlamentu BiH, već o Domu naroda entiteta Federacija BiH, koji se proporcionalno popunjava po etničkim grupama.

"Böhmermannova emisija, koja u svojim boljim dijelovima daje uvid u fatalne nedostatke u BiH, je voda na mlin njemačkoj četvorki eksperata za BiH, koji su nedavno tražili ostavku Schmidta. A jedan bivši uposlenik nekoliko međunarodnih organizacija u Sarajevu, za kojeg se kaže da ima ambicije za funkciju visokog predstavnika u BiH, već je nestrpljivo, iz predostrožnosti, podijelio link emisije - s engleskim prevodom", kaže se na kraju teksta koji je objavio Sueddeutsche Zeitung.

