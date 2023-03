Zbjeg njemačke industrije u SAD?

Njemačke tvrtke i inače vole Sjedinjene Američke Države: prema podacima njemačko-američke trgovačke komore je tamo već oko 5.600 njemačkih tvrtki s volumenom od gotovo 650 milijardi dolara – po podacima od prošlog rujna. To nisu samo „veliki“ kao što su Volkswagen ili Siemens, nego i mnogo malih tvrtki ima pogon s onu stranu Atlantika – i sve ih je više.

„Zato postoje različiti razlozi“, objašnjava Dirk Dohse iz Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu. „Jedan od razloga je sve veća geopolitička napetost. SAD se za mnoge njemačke tvrtke čini kao 'sigurna luka'. Još jedan razlog je i razmjerno niska cijena energenata, a onda je tu i veoma velikodušni program potpore u okviru programa Inflation Reduction Act.“

Upravo taj antiinflacijski program vlade američkog predsjednika Joea Bidena je veliki magnet za strane tvrtke. Njegov volumen je gigantski: oko 430 milijarde dolara, a osim za programe u zdravstvenoj skrbi, najveći dio – 370 milijardi dolara odlazi kao potpora u prvom redu proizvođačima ekoloških i održivih tehnologija.



Natezanje oko "antiinflacijskog programa" je i u SAD-u bilo veliko, ali pronađen je kompromis Foto: Susan Walsh/AP/picture alliance

Potporom do povoljnijeg proizvoda

Biden i njegovi demokrati su se namučili kako bi uspjeli progurati taj program, a ustupak republikancima je bio da će potporu primati samo one tvrtke koje praktički čitav proizvod proizvode u SAD-u – ili u najgorem slučaju u zemljama s kojima SAD ima sporazum o slobodnoj trgovini kao što su Kanada ili Meksiko. Iznos je priličan: na primjer za jedan električni automobil koji je čitav, od baterije pa do karoserije, nastao u SAD-u proizvođač će dobiti oko 7.500 dolara – dakle za toliko će on moći biti jeftiniji od konkurenta iz uvoza.

Još uvijek traje spor oko tog programa potpore: je li on protekcionizam i krši li odredbe o slobodnoj trgovini Svjetske trgovinske organizacije? I Europljani su uvjereni da je to tako, a makar se pregovara o iznimkama, Bruxelles je već zaprijetio kako će onda i on uvesti sličan oblik potpore isključivo za europske tvrtke.

No već i takav oblik natjecanja ostavlja mnoga pitanja otvorenima: što će onda biti s pogonom proizvodnje automobilskih baterija američke tvrtke Tesla u njemačkom gradiću Grünheide kod Berlina? Ekonomski stručnjak instituta u Kielu u svemu tome ne vidi smisla: „Ne mislim da bismo trebali ulaziti u utrku s potporama. Na koncu, tu se radi o novcu poreznih platiša i tu moramo dobro razmisliti isplati li se to dugoročno čitavom društvu“, kaže Dohse. Umjesto takvog razbacivanja državnog novca na sve i svašta samo ako je mjesto proizvodnje „kod kuće“, on misli da bi se u najboljem slučaju moglo razmisliti o pojedinim programima potpore za mlade poduzetnike uz odredbu o ostanku na pojedinoj lokaciji – kao što je uostalom već i praksa.



Je li taj program potpore kršenje odredbi Svjetske trgovinske organizacije? Po svemu sudeći - jest, tako da i EU prijeti da će podupirati samo europske tvrtke. Foto: Yves Herman/REUTERS

I Amerikanci ostaju vjerni Njemačkoj

Institut svjetskog gospodarstva u Kielu može potvrditi kako se u Njemačkoj još od 2016. sustavno smanjuje udio proizvođačke industrije u ukupnom gospodarstvu ove zemlje, ali Dohse upozorava kako smo „još uvijek na veoma visokoj razini“ i kako ne vidi neku "opću deindustrijalizaciju" Njemačke. Jer koliko god da njemačke tvrtke financijska potpora vuče u Sjedinjene Države, tako je i za američke tvrtke Njemačka „važna i atraktivna lokacija“ za poslovnu suradnju i investicije, kaže nam Simone Menne, predsjednica Američke trgovačke komore u Njemačkoj.

Što ih tu privlači? „Mnoštvo veoma dobro obrazovanih stručnjaka, gusto isprepletena infrastruktura, prvoklasne škole i instituti, velika politička stabilnost, snažno prisustvo na tržištu EU-a... A tu su još i drugi argumenti za ulaganja u Njemačku“, kaže nam Menne.

No to oduševljenje Njemačkom se doista topi: prema anketi američke komore od ovog ožujka je još samo 34% upitanih tvrtki ocijenilo

Njemačku kao "dobru" ili "vrlo dobru" lokaciju – prošle godine je to bilo 59%. Najviše se cijeni stručnost ovdašnjih djelatnika (94%), mreža dobavljača (68%), a isto toliko upitanih tvrtki ističe ovdašnje doprinose istraživanju i razvoju. Ali optimizam da će u dogledno doba – u tri ili četiri godine biti još bolje, također polako nestaje: 2022. je to mislilo 43% upitanih američkih tvrtki, ove godine je to 38%.



Mnogo američkih tvrtki ima pogone u Njemačkoj - ovo je zaposlenik Forda u Kölnu, a makar ima zamjerki, ipak prevladavaju argumenti za ulaganjem u ovu zemlju. Foto: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Dok je pameti i dobrog obrazovanja...

Ipak, sve to ne priječi američke tvrtke da i dalje ulažu u Njemačkoj: 2022. je njih 68% očekivalo porast prometa, a 42% tvrtki je izjavilo kako namjerava zaposliti još suradnika i uložiti još više sredstava u Njemačkoj.

Sve u svemu, Njemačkoj se najviše zamjeraju ovdašnji troškovi rada, njena nedostatna digitalna infrastruktura, ali i sve veća nestašica stručne radne snage. Amerikanci se najviše žale na ovdašnje visoke cijene energenata obzirom na međunarodnu konkurenciju, što je za tvrtke kojima je to važna stavka u kalkulaciji cijene proizvoda onda i razlog za odlazak negdje drugdje, misli Menne. Navesti američke firme da dođu u Njemačku se može jedino ako su drugi argumenti izrazito povoljni – stručna radna snaga, brzo i nebirokratsko donošenje odluka i digitalizacija. „No sve to neće pomoći da bi se privukle investicije samo iz SAD-a“, vjeruje predsjednice Američke trgovačke komore u Njemačkoj.

I ekonomist instituta u Kielu ukazuje kako nije više tek industrija, nego znanje i tehnologija glavni razlog za odabir Njemačke. Kao primjer navodi odluku Applea da uloži milijarde u centar za projektiranje čipova u Münchenu. „Sve dok Njemačka mudro ulaže u istraživanje, obrazovanje i infrastrukturu, lokacija pogona u ovoj zemlji bit će atraktivna za strane investitore.“

