Zaustavljen peti talas korone

Mogao bi to biti trenutak radosti i nade nakon gotovo dvije godine pandemije u Njemačkoj: u cijeloj zemlji već nekoliko dana opada incidencija - broj zaraženih u jednoj sedmici na 100.000 stanovnika. Samim tim nameće se ukidanje nekih ograničenja. U velikim gradovima poput Berlina i Hamburga, ovaj trend je vidljiv od početka februara a slično je i u drugim zemljama EU, kao što su Francuska, Španija ili Portugal: krivulja rasta infekcije je prekinuta i pada.

Formiranje "platoa”

U modelima pandemije, koje je razradio njegov tim Dirka Brockmanna se vidi početak "formiranja platoa", kao i početak opadanja infekcija petog talasa korone. To će se ustaliti do kraja marta, kaže za DW međunarodno poznati "kompjuterski" epidemiolog i istraživač kompleksnosti pandemije Dirk Brockmann s Univerziteta Humboldt u Berlinu. Ljudi u Njemačkoj su stoga na dobrom putu da uskoro prevladaju omikronski talas.

Epidemiolog i istraživač kompleksnosti pandemije Dirk Brockmann s Univerziteta Humboldt u Berlinu kaže da krivulja pandemije opada

Mjere protiv korone, koje su ponovno pooštrene nakon Božića u Njemačkoj, očito su djelovale. Glavna zabrinutost bila je da talas oboljenja, uzrokovanih varijantom omikron, ne dovede do otkazivanja dijelova infrastrukture, koja se koristi u najkritičnijim slučajevima. To se nije dogodilo. Rad od kuće je ponovno postao obavezan u mnogim državnim i javnim ustanovama, a u restoranima, barovima, prodavnicama i robnim kućama i gotovo svugdje u javnom životu je ograničen pristup necijepljenima. Time su postavljeni uslovi za smanjenje zaraze - očigledno s uspjehom.

Pa ipak, mnogim stručnjacima nije do slavlja. Koronavirus Sars-CoV-2 često je znao prirediti iznenađenja u posljednje dvije pandemijske godine. Poznati njemački virolog Christian Drosten iz berlinskog univerzitetskog kliničkog centra Charité također je u intervjuima izrazio oprezan optimizam da će virus ove godine izgubiti na jačini i pridružiti se uzročnicima poput ospica, gripe, velikih boginja ili čak HIV-virusa. Iako trenutno ne postoji cjepivo protiv AIDS-a, opcije liječenja su napredovale do tačke u kojoj zaražene osobe mogu koristiti lijekove kako bi snizile svoje virusno opterećenje do tačke u kojoj više ne mogu zaraziti druge. Ostali preparati suzbijanja HIV-a, ako se uzmu prije infekcije, pomažu tijelu da eliminira virus.

Poseban njemački problem s koronom

Postoji problem sa Sars-CoV-2, koji neki zapadni partneri u EU nemaju u ovom obliku kao Njemačka. To je generalno niža stopa cijepljenih i stepen imunizacije putem infekcije - prije svega starije generacije, posebno pogođene teškim tokom bolesti. Virolog Drosten to opisuje kao "kontakt s virusom" - bilo putem cijepljenja, bilo putem jedne ili više infekcija.

Međutim, bez visoke i održive imunizacije velikog dijela populacije uvijek može doći do snažnog prenošenja virusa - sa mnogo involviranih ljudi. U Njemačkoj je to slučaj posebno u hladnim jesenskim i zimskim mjesecima - kada se ljudi više susreću u zatvorenom prostoru. Sars-Cov-2 se posebno dobro prenosi u zatvorenim prostorijama putem aerosola. Zato su upravo tokom tih mjeseci, u slučaju svih pet korona talasa u Njemačkoj, zaraze naglo porasle. Istraživači se boje da će se virus vratiti sljedeće jeseni i da će opet uglavnom zahvatiti starije osobe - jer je premalo njih imunizirano.

Gotovo dvije godine većina njemačkog društva pokušava zaštititi one koji su posebno ugroženi: ljudi su se navikli nositi maske i uvedene su mjere izolacije. Kada je početkom 2021. godine kampanja cijepljenja u Njemačkoj uzela maha, prvo su vakcinisani stariji, a postupno su se dodavale mlađe dobne skupine. Društvo je prihvatilo da će u petom talasu posebno školarci biti zaraženi varijantom virusa omikron.

U Njemačkoj se mnogim stanovnicima željelo olakšati cijepljenje - mada to nije uspjelo svugdje

Dobar broj starijih od 60 godina bez imunizacije

U poređenju sa zapadnom Evropom, u Njemačkoj je još uvijek dobar broj ljudi (oko 10 posto) starijih od 60 godina koji nisu potpuno cijepljeni. To pokazuju podaci ECDC - zdravstvenog tijela EU. Iz njih se vidi da je u Njemačkoj 89,6 posto osoba starijih od 60 godina potpuno cijepljeno (bez Booster-vakcine), dok u Španiji ta brojka iznosi 98,4 posto, a u Portugalu čak 100 posto.

Ovo je očito uspjeh vlasti u Portugalu i Španiji i njihovog načina komunikacije. Zdravstvene vlasti su izravno slale pisma stanovnicima i pozivale ih na termin za cijepljenje. To u Njemačkoj do danas ne postoji a porast cijepljenih relativno se sporo povećava: za 2,3 posto od sredine januara do sredine februara, prema statistici nacionalnog epidemiološkog zavoda - Instituta Robert Koch. Očigledno se oni koji nisu cijepljeni teško mogu ubijediti u to da prime vakcinu.

Utvrđeni frontovi

Linije fronta između cijepljenih i necijepljenih u Njemačkoj su utvrđene. "Povjerenje necijepljenih je tako nisko - već duže vrijeme - da sumnjamo da bi ga bilo moguće vratiti čak i kada cijepljenje na kraju ne bi bilo obavezno", kaže psihologinja Cornelia Betsch u intervjuu za "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Ova istraživačica i njen tim od ljeta 2020. svakih nekoliko sedmica objavljuju tzv. Cosmo-studiju, koja daje sliku raspoloženja Nijemaca u kontekstu pandemije korone. Svaka studija uključuje preporuke za djelovanje političara. U svojoj Cosmo-studiji sredinom januara, Betsch, kao i ranije, poziva na bolju "komunikaciju". U studiji se ponavlja I kako "pobijanju lažnih informacija također treba dati veću težinu".

Demonstranti sa natpisom: "Ne obaveznom cijepljenju! Otpor vakcinisanju u Njemačkoj je bio veći nego u drugim zemljama zapadne Evrope

WHO ukazuje na manjkavosti širom svijeta

Nedavno je generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) skrenuo pažnju na rezultate studije koja se bavi motivima necijepljenih ljudi širom svijeta. Tu su definirana dva važna faktora: "Jedan je vjera, drugi je strah", primjetio je Tedros Adhanom Ghebreyesus tokom otvaranja jednog ureda WHO-a u Južnoafričkoj Republici sa ciljem da se olakša transfer znanja o novim cjepivima.

Nesklonost cijepljenju pothranjuje se dezinformacijama na društvenim mrežama. "Ukoliko bude dovoljno vakcinisanih, mogli bismo okončati akutnu fazu pandemije ove godine", kaže generalni sekrretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros. Da bi se to postiglo, mora postojati dovoljno cjepiva za najsiromašnije na svijetu – ali i dovoljno ljudi koji će pristati na cijepljenje.

Pitanje komunikacije

U Njemačkoj postoji sve veća nada da će se praznina u cijepljenju zatvoriti tako što će cijepljenje postati obavezno. Pred Bundestagom su tri nacrta zakona u tu svrhu. Stranke vladajuće koalicije SPD, Savez90/Zeleni i FDP (Liberali) složile su se da ovaj korak ne treba provoditi vlada, kao mnoge mjere u posljednje dvije godine, već da on treba uslijediti na inicijativu parlamenta. Očigledna je nada da će se na taj način riješiti sve veće ukopavanje i utvrđivanje frontova između cijepljenih i necijepljenih.

Jedan od tri nacrta podnijet će socijaldemokratkinja Heike Behrens zajedno s ostalim zastupnicima. Poseban naglasak će biti stavljen na "komunikaciju". "

Na pitanje da li njen nacrt predstavlja i priznanje da je "komunikacija" u Njemačkoj u pogledu mjera suzbijanja korone mogla biti bolja - posebno s obzirom na veliki broj necijepljenih u odnosu na druge zapadnoevropske zemlje - Behrens odgovara: "Mislim da mi svi stalno učimo u ove dvije godine a moramo i izvući pouke iz onoga što naučimo."

A politika u trećoj godini pandemije u Njemačkoj nas uči da će Covid-19 ostati – poput ospica, velikih boginja, gripe ili HIV-a. Samo što je malo ko to dosada rekao.

