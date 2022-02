Zatvoreno dopisništvo DW u Moskvi

Njemački servis za inostranstvo DW je zatvaranjem moskovskog studija reagovao na zabranu emitovanja koju je u četvrtak odredila ruska Vlada. U saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova obznanjeno je da se ukida signal DW na teritoriji Rusije.

Navedeno je da je ta mjera reakcija na „neprijateljske akcije" Njemačke prema ruskoj televiziji RT DE. U Moskvi je najavljena i provjera da li DW treba označiti za „stranu agenturu".

Moskva predviđa i sankcije protiv „predstavnika njemačkih državnih i javnih struktura koji su bili uključeni u suzbijanje emitovanja RT". Ministarstvo spoljnih poslova Rusije dodalo je da su ovo „prvi koraci" i najavljuje „blagovremene" nove reakcije.

Dojče vele će pokrenuti sudski postupak

Generalni direktor DW Peter Limburg je označio mjere ruskih vlasti – zabranu emitovanja, zatvaranje dopisništva i oduzimanje akreditacija – kao „sasvim pretjeranu reakciju". DW je iskorišćen kao „što se medijima dešava samo u autokratijama", ocijenio je Limburg.

Generalni direktor DW-a Peter Limbourg i šef dopisništva DW-a u Moskvi Juri Rešeto

On je najavio pravne korake protiv ruskih mjera. DW od 2005. godine u Rusiji ima urednu licencu za emitovanje televizijskih kanala na engleskom i njemačkom. Za kanal DW na engleskom licenca traje do 2025, a za kanal na njemačkom do 2027. godine.

Zabrana RT DE kao povod

Prethodno je Medijski zavod Berlin-Brandenburg u srijedu zabranio emitovanje televizijskog programa RT DE, koji je počeo sa emitovanjem putem interneta u decembru, pozivajući se na licencu dobijenu u Srbiji.

Medijski zavod je pak pokrenuo proveru jer RT DE, sa sjedištem u Berlinu, nikada nije zatražio licencu u Njemačkoj.

Ove sedmice je i nadležna Komisija za dozvole i nadzor odlučila da RT DE ne može da se poziva na druge evropske licence. RT je potom najavio da će preispitati odluku pred sudom.

Rusija je više puta ponovila optužbu da su postupci protiv RT DE politički motivisani, što njemačka Vlada odbacuje.

