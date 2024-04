Zaokret poljske spoljne politike: Njemačka nije neprijatelj

Poljski šef diplomatije Radoslav Sikorski skicirao je spoljnu politiku novih vlasti u Varšavi, govoreći o potrebi da se poboljša odnos sa Berlinom. Ali, i on traži „obeštećenje“ za žrtve u Drugom svjetskom ratu.

Poljska vlada levog centra pod liberalnim premijerom Donaldom Tuskom počela je s promjenama spoljne politike čim je preuzela vlast u decembru.

Kao prioriteti su opisani resetovanje odnosa sa EU, oživljavanje „Vajmarskog trougla“ u kojem su još Njemačka i Francuska, i poboljšanje zahladnjelih odnosa sa Berlinom.

U četvrtak (25. april) je poljski šef spoljnih dela Radoslav Sikorski pred poslanicima Sejma zvanično predstavio novu spoljnu politiku. To je radikalni raskid sa politikom prethodne konzervativne vlasti Jaroslava Kačinjskog.

Njemačka kao negativac

„Proteklih osam godina imali smo niz pogrešnih ideoloških principa, loših ideja i pogrešnih odluka“, rekao je Sikorski.

On je kritikovao „nadu" prošlih vlasti da će sa Sjedinjenim Državama kovati „savez protiv EU“, njihov „ideološki savez sa proputinovim populistima“ i bacanje drvlja i kamenja na „truli Zapad“.

Sastanak ministara spoljnih poslova „Vajmarskog trougla“ u aprilu 2024. (s lijeva na desno): Stefan Sežurne (Francuska), Analena Berbok (Njemačka) i Radoslav Sikorski (Poljska) u La Sel Sen Kluu u Francuskoj početkom aprila 2024. Foto: Sarah Meyssonnier/AP/dpa/picture alliance

Sikorski je rekao da je za „mitove" kojih se držala populistička stranka Pravo i pravda bio potreban negativac, a za tu ulogu je odabrana Njemačka.

„Njemačka je naš demokratski susjed, najvažniji trgovinski partner, važan evropski igrač i ključni saveznik u NATO“, nabrojao je šef poljske diplomatije.

No, i Sikorski je podsjetio na hroničnu temu između Varšave i Berlina – reparacije za poljske žrtve nacionalsocijalizma. On je izbjegavao termin „reparacije“, govoreći o „obeštećenju“ i potrebi da Njemačka pokaže „empatiju“. „Očekujemo od Berlina prijedloge“, rekao je on.

Sikorski je i sam pomenuo neke ideje, od podrške žrtvama nacizma koje su još žive, do obnove poljskih spomenika, investicija u poljsku bezbjednost i učenja poljskog jezika i istorije.

Prethodne vlasti su ratnu štetu Poljske procijenile na 1,3 biliona evra i 2022. godine tražile od Berlina da pokrene razgovore o obeštećenju.

Vrući krompir: reforma EU

Sikorski nije pobjegao ni od pikantne teme reforme ugovora Evropske unije. Radi se o ideji većih članica EU da se ukine princip konsenzusa kod donošenja odluka, kako pojedine članice EU ne bi praktično imale pravo veta.

To pravo veta upravo je često koristila prethodna poljska vlast, kao i mađarski premijer Viktor Orban.

Poljski premijer Donald Tusk i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u decembru 2023. u Briselu Foto: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Sikorski se sada izjasnio za „realističnu“ reformu EU, ali nije siguran da je za to potrebno mijenjati ugovore. Varšava se, kako je rekao, zalaže da se odluke o uvođenju sankcija donose većinom glasova kako bi se izbjegle blokade, kao što ih sada stvara Mađarska.

Kada je u pitanju prijem novih članica EU, tu Sikorski kaže da odluke moraju da se donose jednoglasno.

On je pozvao opoziciju da ne proziva zagovornike reforme EU kao „izdajnike". Jer, Kačinjski, današnji lider opozicije, više puta je kritikovao ideje da se ukine princip konsenzusa u EU kao pokušaj da se likvidira poljska nacionalna država.

Duda je ljut

Poljski predjsednik Andžej Duda, blizak Pravu i pravdi, bio je kivan zbog govora šefa diplomatije. Duda, koji je govor pratio iz lože parlamenta, rekao je da je Sikorski pokrenuo frontalni napad na prethodnu vladu.

Poljski predsjednik Andžej Duda i premijer Donald Tusk tokom zajedničke posjete Bijeloj kući 12. marta 2024. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

„Taj napad je sasvim neosnovan i sadrži mnoge laži, manipulacije i neistine, koje dijele Poljsku i prizivaju nepotreban konflikt“, rekao je Duda.

On je podsjetio na prošli mandat Sikorskog kao šefa diplomatije, optužujući ga da je podsticao Njemačku da preuzme vodeću ulogu u Evropi i to dok su Berlin i Moskva zajednički otvarali Sjeverni tok.

To se vjerovatno odnosi na izjavu Sikorskog u Berlinu iz 2011. godine: „Manje se plašim njemačke moći nego njemačke inertnosti.“

Poljski konzervativni nacionalisti dugo Njemačku posmatraju kao najveću opasnost. Kačinjski otvoreno naziva novog premijera Tuska „njemačkim agentom“.

Velika prilika za poboljšanje odnosa Varšave i Berlina nudi se u julu, kada će se održati međuvladine konsultacije. Posljednji takav sastanak održan je 2018. godine, iako su zapravo predviđeni godišnji sastanci.

