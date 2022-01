Zakonom i kvotama do većeg broja žena na vodećim pozicijama

Čini se da pritisak djeluje. Od kada je u avgustu na snagu stupio drugi Zakon o rukovodećim pozicijama (FüpoG), povećao se broj žena imenovanih u upravne odbore. Njima se u budućnosti mora posvetiti veća pažnja. Preduzeća sa paritetnim saodlučivanjem i berzovnom orjentacijom s više od 2000 zaposlenih i sa više od tri člana Upravnog odbora moraju najkasnije do sljedećeg ljeta osigurati da najmanje jedna žena bude zastupljena u ovom tijelu. To se odnosi na ukupno 66 njemačke kompanije.

Ko se ne pridržava ovog zakona, mora to opravdati, inače postoji opasnost od novčane kazne. I to neke kompanije potiče na akciju. Primjer je proizvođač automobila Porsche, čiji se Upravni odbor oduvijek sastojao samo od muškaraca. Sada se prvi put od ljeta u vrhu menadžmenta Porschea nalazi jedna žena. To je Barbara Frenkel, koja je u Upravnom odboru ove firme odgovorna za sektor nabavke.

Barbara Frenkel - članica Upravnog odbora Porschea

- pročitajte i ovo: Ženska kvota u upravnim odborima

Tačne brojke o ženama na visokim pozicijama zasad postoje samo kod preduzeća u okviru DAX-a 40. Kada je najviša njemačka berzovna liga u septembru proširena s 30 na 40 kompanija, udio žena bio je 17,4 posto. Prema podacima fondacije Allbright, koja zagovara više žena na rukovodećim pozicijama, udio žena je trenutno 18,0 posto, što znači da 44 žene sjede u upravnim i poslovodnim odborima njemačkih preduzeća. Još tri žene su dobile rukovodeća mjesta i pripremaju se da preuzmu te funcije. Upravni odbori Airbusa, Daimlera i Deutsche Bank čak imaju po tri članice, a uskoro će to biti u slučaj sa Allianz.

- pročitajte i ovo: Dinastije i dalje vode muškarci

U mnogim Upravnim odborima još uvijek su isključivo muškarci

"Kroz zakonske promjene doživljavamo da popunjavanje Upravnih odbora ženama funkcionira. To smo već vidjeli nakon donošenja prvog zakona FüpoG-a 2015. ", kaže Anja Seng. Ova profesorica poslovne administracije na FOM University of Economics & Management u Essenu je potpredsjednica organizacije "Žene u nadzornim odborima" (Fidar). Osim kontrolnih tijela, ona ima na oku i ostale razine upravljanja. I u privatnom sektoru i u javnim preduzećima uvijek se iznova pokazalo da kvota odnosno zakonska regulativa obezbjeđuje veće učešće žena.

Širenjem DAX-a, postalo je jasno da polovina novoprimljenih kompanija uopšte nema žena u upravi tako da je, prema navodima konsultantske kuće Russell Reynolds, udio članova uprave DAX-a bez žena porastao s 13 na 23 posto. Upravni odbori DAX-kompanija: Brenntag, Delivery Hero, Hello Fresh, Linde, MTU, Sartorius i Symrise su još uvijek popunjeni isključivo muškarcima.

Do sada su rukovodstva mnogih kompanija tvrdila kako je problem u nedostatku kandidatkinja. „Još jedna poteškoća je što je još uvijek premalo žena na nivoima upravljanja ispod Upravnog odbora, koje bi na kraju mogle iskočiti na vrh", kaže Christine Hölz ​​iz njemačkog Udruženja za posjedovanje vrijednosnih papira.

Istina je da bi se i tamo morale imenovati ciljne vrijednosti. Ali to se još ne može postići. "Mora se puno na tome raditi i nadoknaditi propušteno. A tek onda ćemo u jednom momentu dobiti više žena u vrhu menadžmenta."

Delivery Hero iz Essena spada u njemačku kompaniju koja nema žena u menadžmentu

Žene zarađuju više

No, „mladih žena u poslovnoj ekonomiji ne nedostaje", kaže Anja Seng iz Fidara. U ovoj oblasti je zaposlena polovina članova Upravnih odbora. Stoga će u budućnosti biti teže opravdati "nultu vrijednost" odnosno nepostojanje žena na vodećim pozicijama.

Žene koje su došle do najviših funkcija su još uvijek relativno rijetke, ali zato primaju veće plate od muškaraca.

Tu djeluje Zakon ponude i potražnje, kaže Wiebke Ankersen, voditeljica poslova Fondacije Allbright. "Kompanije sada uče - također kao odgovor na pritisak javnosti – kako pronaći 'superkvalificirane žene'. I to se u skladu s tim nagrađuje."

Žene u „muškim“ zanimanjima Autobusom na duge pruge Hrvatica s prebivalištem u Žepču u Bosni i Hercegovini, 36-godišnja Dragica Jurić u svome je autobusu za 15 godina prošla gotovo sto tisuća kilometara. Dragica je treći puta u drugom stanju, a u autobus je sjedala tijekom sve svoje tri trudnoće, jer kaže, kod kuće joj je previše dosadno. Njen život su autoceste, a mirovinu želi dočekati za volanom autobusa.

Žene u „muškim“ zanimanjima Sjekira i noževi glavni instrumenti za posao U Dugom Selu kod Zagreba mnogi poznaju lokalnu mesaricu, Slavicu Begović. Slavica već 20 godina svaki dan vješto barata sjekirama i noževima. Nije sanjarila o ovoj profesiji, ali se pronašla u tome i tvrdi – sve se može naučiti. No prvo rezanje kotleta dobro pamti jer je strepila da će izgubiti prst. No, kako kaže uz oprezni smijeh, takve nezgode još nije bilo.

Žene u „muškim“ zanimanjima Vatrogasna zapovjednica Jasmina Kadija je 33-godišnja zapovjednica dobrovoljnog vatrogasnog društva u Sesvetskom Kraljevcu. Već 10 godina zapovijeda svojim timom vatrogasaca, a na početku mandata nerijetko je čula kako je „žena za kuhaču“. No Jasmina nije posustala i jedna je od rijetkih žena koja gasi požare, pili aute i pomaže pri poplavama. Pritom nosi i do 20 kilograma vatrogasne opreme.

Žene u „muškim“ zanimanjima Montažerka instalacija Patricija Mutak jedna je od tri djevojke u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija u Zagrebu, koja broji oko 300 učenika. Ova mlada serviserka na praksi već popravlja klima-uređaje, a kad je u školi priznaje da joj nedostaje žensko društvo. Svejedno najviše joj se sviđa da može popraviti kvarove za koje se nerijetko u pomoć zovu muški majstori.

Žene u „muškim“ zanimanjima Automehaničarka Dok su druge djevojčice pekle kolače u pijesku, Irena Turak je ruke prljala motornim uljem. Već 25 godina radi kao automehaničarka u Zagrebu, a automobili su joj velika strast te tvrdi da oni kao i ljudi – imaju dušu. Irena svojedobno nije mogla završiti automehaničarsku školu, jer je bila djevojka. No, naknadno se uspjela prekvalificirati za to zanimanje.

Žene u „muškim“ zanimanjima Jedina stolarka u školi Jedina učenica stolarka u zagrebačkoj Drvodjeljskoj školi je Katarina Nikolaš, koja smatra da zanimanje stolarke djevojkama naprosto nije atraktivno, ali kad se nauči baratati pilom, sve postaje zanimljivo. Katarini nije problem biti jedina djevojka u smjeru stolara, ali kaže da će ipak nakon srednje škole dodatno naučiti voziti kamion i tako ostvariti još jedan svoj san. Autor: Marina Harapin



Konsultantska firma EY također je ispitivala visinu novčanih nadoknada koje su primale žene kao top-menadžeri. Još nisu dostupni podaci za tekuću godinu, ali 2020. žene su značajno povećale prednost u odnosu na svoje muške kolege u Upravnim odborima. U skladu s tim, ukupna primanja menadžerica u upravama kompanija Dax-a: MDax, Tecdax i Sdax porasla su u prosjeku za 8,2 posto na 2,31 milion eura u odnosu na prethodnu godinu, dok je kod muških kolega iz Upravnih odbora zabilježeno povećanje od svega 1,6 posto na 1,76 milijuna eura.

Predsjedavajući upravnih odbora isključeni su iz istraživanja EY-a. Jer tek od maja, jedna je žena ponovo na čelu jednog DAX-preduzeća. To je Belén Garijo - šefica Merck-a. Plate članica upravnih odbora su vjerojatno nastavile rasti u 2021. Uostalom, mnoge firme su imale rekordnu poslovnu godinu.

Novi "FüpoG" ipak ima jedan veliki nedostatak, kritizira potpredsjednica Fidara Anja Seng. Grupa preduzeća, u kojima se treba primjenjivati novi zakon, još uvijek je premala. Bilo bi bolje da ovaj zakon vrijedi kako za preduzeća koja kotiraju na berzi tako i za kompanije s paritetnim suodlučivanjem. Zasad se zakon odnosi samo na one firme koje zadovoljavaju oba kriterija – a tu je riječ o samo 66 kompanija. "Kada bude važio iza sve, to će nam omogućiti da proširimo krug na oko 3.500 preduzeća", kaže Seng.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu