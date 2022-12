"Zadnja generacija" blokirala saobraćaj

Kao što su unaprijed najavili, aktivisti iz "Zadnje generacije" zalijepili su se na ulici u Münchenu tokom demonstracija za zaštitu klime i tako blokirali saobraćaj. Prema riječima glasnogovornika policije, devetero ljudi zalijepilo se na cesti koja je središnje saobraćajno čvorište u centru grada. Nosili su reflektirajuće prsluke za saobraćaj i plakatima skrenuli pažnju na svoje zahtjeve. Saobraćaj je bio preusmjeren, problemi su bili "umjereni", navela je policija.

Protestna akcija ispred glavne željezničke stanice u Berlinu

I u Berlinu su demonstranti nastavili s blokadama kao što su i najavljivali i ponovno stvarali probleme u saobraćaju. Najprije je policija prijavila prosvjednu akciju ispred glavne željezničke stanice u kojoj je sudjelovalo sedam osoba. Glasnogovornica policije rekla je da ih se pet zalijepilo za kolnik.

Aktivisti najavljuju i nove akcije

Najavljeno više akcija

Proteklih nekoliko sedmica aktivisti iz grupe za zaštitu klime blokirali su ceste i paralizirali zračni saobraćaj na aerodromu u glavnom gradu Njemačke. U Bavarskoj su neki prosvjednici zatvoreni iz predostrožnosti jer su najavili daljnje nerede. Ova grupa, između ostalog, traži ograničenje brzine na autoputevima na 100 kilometara na sat te kartu za voz po cijeni od devet eura za cijelu Njemačku.

Nedavno je "Zadnja generacija” najavila nove akcije nakon kratke pauze u demonstriranju. "Otpor će postati jači. I neće prestati ni na Božić - ni u novoj godini", rekla je glasnogovornica Carla Hinrichs.

Reul: "Država ne može samo gledati"

Suočavanje s aktivistima za zaštitu klime politički je kontroverzno. Prošle sedmice na konferenciji ministara unutarnjih poslova njemačkih saveznih zemalja učesnici su se složili da će do aprila uraditi izvještaj o stanju i tako saznati više o o toj grupi.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herbert Reul, smatra da država mora biti na oprezu s aktivistima "Zadnje generacije" i nakon temeljitog ispitivanja eventualno zauzeti oštriji stav. "Država ne može samo gledati i pustiti da se to nastavi", rekao je političar CDU-a za Deutschlandfunk. Akcije aktivista za zaštitu klime, kako je rekao, više nisu pojedinačni spontani činovi, već postoji općenacionalna čvrsta organizacija. Među aktivistima su i neki ljevičarski ekstremisti "koji kažu da je riječ o puno više od toga, da je riječ o prevladavanju sustava".

Protesti na aerodromu u Berlinu

No ne može se sumnjati na sve. "Ima mnogo ljudi koji imaju normalne, dobre namjere", ali "nisu sasvim razumjeli da imamo pravila koja se moraju slijediti", rekao je Reul. Klimatski pokret "Petkom za budućnost" je, kako je rekao Reul, drugačiji, njegove pristaše su se uglavnom pridržavale zakonskih ograničenja. "Zadnja generacija", pak, kaže Reul, prekoračuje granice.

Kriminalna organizacija?

„Svojim organiziranim pristupom grupa dolazi blizu sumnje da je kriminalna organizacija", rekao je Reul. No on kaže da prije nego što se to zaista kaže mora biti napravljena temeljita provjera.

Šef Saveznog ureda za zaštitu ustava, Thomas Haldenwang, nedavno je bio umjereniji u svojoj ocjeni. On je rekao da trenutno ne vidi naznake da je skupina usmjerena protiv temeljnog slobodnog demokratskog poretka. Stoga ona, kako je rekao, nije predmet promatranja Službe za zaštitu ustava.

