ZA obavezno cijepljenje: Dosta nam je strašljivaca!

Ministar zdravstva u odlasku Jens Spahn strahuje da će se obaveznim cijepljenjem još više produbiti frontovi u društvu. Slične izjave dali su i neki drugi političari proteklih sedmica i mjeseci. Moj dojam je: Argument prijetećih podjela uvijek se rado povlači ako se ne žele donositi neugodne odluke.

No, to je koještarija. Homogeno društvo uvijek je bilo i ostalo teoretska konstrukcija. Pravo društvo je heterogeno. Na mnogim mjestima ima pukotina – i, ako baš hoćete, podijeljenosti. Političari nikakvom odlukom neće moći pridobiti i povesti sve građane sa sobom – pogotovo ne kada je riječ o pravilima i mjerama za borbu protiv korone, obaveznom cijepljenju itd. Oni, koji na to budu čekali, nigdje neće stići i izgubit će dragocjeno vrijeme. A upravo je to ono što mi sada doživljavamo.

Usput, kada već govorimo o društvenom skladu, onda je puno više argumenata u prilog obaveznom cijepljenju nego protiv. Čak i ako svi ne podržavaju obavezno cijepljenje za sve, većina stanovništva je, kako pokazuju istraživanja javnog mnijenja, za vakcinaciju. To je vjerovatno jedan od razloga zašto se jedni političari okreću u tom pravcu, poput premijera Bavarske i i Markusa Södera i šefa vlade Baden-Würtemberga Winfrieda Kretschmanna. Buduća njemačka vlada nedavno je najavila da će, ako ništa, preispitati mogućnost obaveznog cijepljenja.

Gdje nema volje, nema ni puta

Ostaje drugi argument, koji donositeljke i donosioci odluka vole upotrijebiti kada argumentuju protiv opšte obaveze cijepljenja: kažu da je to nespojivo s Temeljnim zakonom i da bi to sudovi mogli opovrgnuti. Upada u oči da, s jedne strane, takva vrsta zabrinutosti nije imala toliko odvraćajući učinak na druge zakonske prijedloge - na primjer na Zakon o zaštiti klime, koji je odbacio Njemački savezni ustavni sud, ili Cestarinu za automobile koju je poništio Evropski sud.

S druge strane, poznati stručnjaci ustavnog prava nedavno su naznačili da smatraju da je obavezno cijepljenje u skladu sa Ustavom, poput Ulricha Battisa. Njegov kolega Christoph Möllers nije međutim siguran na bazi čijih ocjena, odnosno kojih sve ekspertica i eksperata će političari donijeti svoje odluke.

Ne samo meni, nego i pravnicima je logično da pravo na tjelesnu nepovredivost, koje je osnovno ljudsko pravo, u iznimnoj situaciji poput pandemije može biti stavljeno na drugo mjesto - iza neophodne potrebe za zaštitom života drugih.

I da (jer se i to često spominje), samo obavezno cijepljenje neće okončati pandemiju. Došlo bi ionako prekasno za trenutni četvrti talas korone. Ali kako bi bilo da za promjenu pogledamo malo unaprijed - na peti talas korone, koji je pred nama, ako se ništa ne promijeni. Uključujući i mjere poput držanja distance, nošenja maske itd., znatno veća stopa cijepljenja mogla bi dovesti do velikih razlika. To se ne može osporiti i u tome se eksperti slažu.

Ines Eisele

Nezaobilazno zeleno svjetlo za obavezno cijepljenje?

Uzbuđenje i dizanje strasti je ionako pretjerano. S obzirom na važenje 2G propisa (op.red.: ulazak u ustanove, prodavnice, restorane, javni prevoz, kina, pozorišta samo za za one koji su ozdravili ili koji su cijepljeni) i s obzirom na vjerovatno uvođenje obaveznog cijepljenja za određene profesionalne skupine, kod nas već postoji zeleno svjetlo za obavezno cijepljenje svih građana, samo na stražnja vrata. Jedino što još nema sankcija za ljude koji se ne cijepe. Ne bi li to bila moćna poluga koja bi još uvijek bila upotrjebljiva, s obzirom da nemamo puno drugih.

Nasuprot tome, potpuno je nerealan scenarij da se ljudi, koji odbijaju vakcinaciju, na silu odvlače u Centre za vakcinaciju i cijepe protiv svoje volje. Neodgovorno je javno govoriti o takvim idejama ektremne obaveze cijepljenja, koje kod ljudi samo izazivaju strahove.

Samostvorena dilema

Naravno, jasno mi je da niko ne želi biti bauk, niti na sebe navući bijes skeptika cijepljenja. Činjenica da je mogućnost nametanja cijepljenja za sve dugo vremena izazivala glasan otpor ne pojednostavljuje situaciju: promjena kursa još će više smanjiti povjerenje u državu kod onih, koji su politički ionako nezadovoljni.

No, još je problematičnije kategorički isključiti obavezno cijepljenje za sve. U ovakvim vremenima ne trebaju nam političarke i političari koji su strašljivci, već oni koji se usude donijeti odluku zbog koje ih neće svi voljeti.

