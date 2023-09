Zašto Sergej Trifunović ne smije u EU?

Pet prekršaja, više novčanih kazni i zabrana ulaska u Hrvatsku, EU, Norvešku, Island i Lihtenštajn na godinu dana. To je bilanca boravka srbijanskog glumca Sergeja Trifunovića u Hrvatskoj.

Srbijanski glumac Sergej Trifunović već danima je tema u medijima u regiji. Najprije je prošlog petka (8.9.) izazvao incident na gradskoj plaži u Splitu. Netko ga je prijavio da pušta među kupače svog njemačkog ovčara bez nadzora, tj. bez brnjice i povodca. Kad je stigla policija, Trifunović se nije pokazao uviđavnim, nego se počeo prepirati i vrijeđati, pa je završio na Općinskom prekršajnom sudu. Sud ga je za puštanje psa bez nadzora i vrijeđanje službene osobe kaznio s 500 eura, a morao je platiti i 50 eura sudskih troškova.

Inače, Večernji list je podsjetio da je Trifunović i ljetos u Rovinju puštao svog psa na plaži bez nadzora.

Novi prekršaj je zabilježen iza ponoći u subotu (9.9.) kada je srbijanski glumac u centru Splita vodio psa bez povodca, pa mu je izrečena novčana kazna od 200 eura.

Zabrana ulaska u zemlju

No na tome nije stalo. Trifunović je na društvenim mrežama komentirao te događaje i vrijeđao splitske policajce. To ga je koštalo još 1.000 eura koje je platio na graničnom prijelazu Bajakovo pri povratku u Srbiju.

Nakon toga je objavio sljedeći komentar: "Hvala hrvatskim policajcima na graničnom prijelazu Bajakovo, na ljubaznosti i zaista predivnom ophođenju. Njihovim splitskim kolegama, na tri hapšenja u 30 sati, psihofizičkom maltretiranju te iznudi od preko tisuću i pol eura. Nadam se da ćete od tih novaca sašiti sebi nove, lijepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke, na koje se ovom prilikom poserem po članovima 5, 17 i 36, biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi.

Znam da vam je žao što mi niste stigli otvoriti Loru u pola noći i pokazati strujomjer. Sad, vlaški brabonjci, slobodno napišite još jednu tjeralicu. Ako Plenković i Vučić potpišu ugovor o ekstradiciji, naručite moje dupe poštom. Do tad, vidimo se u Grčkoj. Ako ne, onda u Bleiburgu. Bit ćemo na identičnim stranama kao onomad."

Na to je ponovo reagirala hrvatska policija pa mu je zbog ponavljanja prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja službene osobe izrečena zabrana ulaska u EU, Norvešku, Island i Lihtenštajn, odnosno u Šengenski prostor, što znači da Trifunović neće moći ni u Grčku, ni do austrijskog Bleiburga. Policija je objavila i podulje priopćenje o tim događajima u kojem ističe: „Zbog počinjenja opisanih prekršaja izrečene su mu novčane kazne sukladno zakonu. Postupanje policijskih službenika cijelo vrijeme je bilo profesionalno i zakonito, a izrečene kazne nisu harač već su to kazne određene zakonima Republike Hrvatske."

Time je Trifunović dospio na popis osoba kojima je zabranjen prelazak hrvatske granice. Na tom popisu su, primjerice, Vojislav Šešelj i Arkanova udovica Svetlana Ražnjatović Ceca.

Što kaže Trifunović?

Trifunović je za neke medije iznio svoju verziju događaja. On tvrdi da znak zabrane kupanja pasa na plaži nije bio dovoljno vidljiv.

A što se tiče svojih objava i izjava, za Dnevnik Nove TV je rekao da nije nazvao sve Hrvate ustašama i pojasnio: „Ja sam nazvao tako ljude koji se vole tako ponašati bez razloga i misle da zato što nose uniformu mogu nekoga maltretirati bez razloga. Nema potrebe da se ispričavam nekome koga nisam vrijeđao. Nisam vrijeđao hrvatske građane ni bilo koga, čak ni Splićane. Mene su maltretirali splitski plavci."

A za RTL Trifunović je ispričao: „U jednom trenutku je to postalo intencionalno maltretiranje. Pas i ja stojimo u stanici pet sati, nitko nam se ne obraća, ja sam zaista izgubio živce i rekao svašta." A što se tiče ponavljanja prekršaja vođenja psa po ulici bez odgovarajućeg nadzora, on tvrdi da je pas bio na povodcu. Prema njegovim riječima, splitski policajci i zaštitari su ga opkolili na ulici, a nakon što je rekao da je pas na povodcu, policajac mu je navodno odgovorio: „Ali nije bio prije, to je moje zapažanje." „To ja zovem maltretiranje", komentirao je Trifunović za RTL.

Raniji incidenti

Sergej Trifunović već je ranije imao problema sa zakonom i povremeno izazivao incidente. Tako je u svojoj domovini bio umiješan u nekoliko prometnih nesreća, vozio je bez vozačke dozvole, a zaradio je i prijave zbog vožnje automobila koji nisu bili registrirani i osigurani.

U Hrvatskoj je pak u veljači ove godine za vrijeme predstave „Voz" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci uzeo mobitel jednom gledatelju koji ga je snimao i bacio ga na pod. No publika je očito imala razumijevanja, kao što je ispričao jedan gledatelj za Večernji list: „Dok je kružio po parteru, momku koji ga je vrlo očito fotografirao i snimao, oduzeo je mobitel, bacio ga na pod i zaradio pljesak."

U svojim izjavama nakon zadnjih incidenata Trifunović je priznao da "ima kratak fitilj". I dodao da se planira vratiti na more kada mu istekne zabrana ulaska u Hrvatsku.

