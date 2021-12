Zašto Njemačkoj odjedanput nedostaju cjepiva?

Mnogi stručnjaci se slažu: Omikron će već u januaru biti preovladavajuća varijanta koronavirusa u Njemačkoj. To je rekao i glasnogovornik Evropske komisije. U Institutu Robert Koch, glavnoj njemačkoj ustanovi za suzbijanje epidemija, smatraju da je to samo pitanje vremena. Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD), tek odnedavno na toj funkciji, sada se tome pokušava suprotstaviti. Njegova strategija je: ofanzivna i brza kampanja vakcinacije odnosno davanje booster-vakcina.

„Trenutni podaci pokazuju da dopunsko booster-cijepljenje nudi zaštitu od 70 do 80 posto“, rekao je Lauterbach na konferenciji za novinare u Berlinu, tokom svog prvog nastupa na funkciji saveznog ministra zdravstva. Bez vakcine koja služi kao pojačivač, zaštita od omikrona je samo 25 do 40 posto. Još uvijek nije jasno koliko je visoka zaštita od teškog toka bolesti, liječenja u bolnici ili u najgorem slučaju na odjelu intenzivne njege.

Lauterbach bi zapravo mogao imati malo povjerenja u booster-vakcine. Trenutno se cijepi više ljudi nego ikada prije - 1 do 1,5 milion dnevno. To znači da je brzina vakcinisanja u Njemačkoj trenutno veća nego u bilo kojoj drugoj zemlji EU, kaže ministar. Stopa davanja booster-cjepiva trenutno je nešto ispod 28 posto. Oko 70 posto njemačkih građana cijepljeno dva puta. Dakle, moglo bi uslijediti još mnogo dodatnih booster-cijepljenja.

Nedostatak cjepiva

Ali tu počinje problem. Lauterbach je nakon stupanja na dužnost napravio “inventuru” i ustanovio da nema dovoljno cjepiva.

To je izazvalo burne rasprave u njemačkim medijima i politici. Zar njegov prethodnik Jens Spahn nije naručio dovoljno vakcina? Želi li Lauterbach samo "izazvati požar, a onda glumiti vatrogasca", kako tvrdi opozicija – i da li je njegov hitni poziv uslijedio samo iz političko- taktičkih razloga?

U svakom slučaju, tema je stigla i do Evropske komisije. Lauterbach je od Brisela tražio pomoć. Tamo su se, međutim, zapitali odakle dolazi iznenadni nedostatak cjepiva? Nabavka nacionalnih kontingenata cjepiva u pravilu se odvija centralno - preko EU, koja sklapa ugovore s proizvođačima.

Lauterbach je pokušao odgovoriti na ova pitanja u Berlinu. I Brisel je slušao njegove izjave sa velikim zanimanjem. Ne, nije bio kriv njegov prethodnik, bivši ministar zdravstva Jens Spahn, rekao je Lauterbach. "Želim da bude dostupno više cjepiva nego što ih trenutno imamo", rekao je, "tako da su ona tu ako nam bude potrebno." Drugim riječima: budući da se Nijemci cijepe booster-vakcinama mnogo više nego što se očekivalo, a Ministarstvo zdravlja to vidi kao glavno oružje protiv eksplozivnog širenja varijante zvane omikron, cjepiva sada ponestaje.

Još 35 miliona doza Moderne

Sada se vidi, šta taj nedostatak konkretno znači. Osam miliona doza naručeno je za sedmicu Božića - ali je moguća isporuka od svega 4,6 miliona doza, rekao je Lauterbach. U skladištu je ostalo samo tri miliona doza cjepiva Biontech/Pfizer. Te zalihe bi mogle potrajati do početka januara.

Bivši ministar Spahn je već najavio da će najpopularnije cjepivo u Njemačkoj morati biti racionirano. Stoga bi se trebalo preći na Modernu. Ali čini se da ni zalihe ove vakcine Njemačkoj nisu dovoljne.

Evropska komisija organizirala je pomoć nakon upita iz Njemačke. U decembru bi trebala stići dodatna isporuka od 10 miliona doza Moderne, nakon čega slijedi još 25 miliona tokom prvog tromjesečja.

Osim toga, Njemačka je obećala kupiti 80 miliona doza od firme Biontech/Pfizer u drugom tromjesečju naredne godine. Ovo obaveza je ponukala Evropsku komisiju da naruči tranšu od 150 miliona doza. Lauterbach se nada, kako je rekao, da će cjepivo tada biti barem djelomično prilagođeno najnovijoj varijanti virusa - omikronu. Mnogima bi to tada vjerovatno bilo četvrto cijepljenje.

U Njemačkoj se ljudi cijepe kao nikada do sada

Pomoć iz drugih zemalja EU

Njemačka sada želi iskoristiti još jednu mogućnost da dobije cjepivo. U toku su pregovori s Poljskom, Rumunijom, Bugarskom i Portugalom da se Njemačkoj dostave neiskorištena cjepiva. Takvi su bilateralni sporazumi već mnogo puta dokazali koliko vrijede, rečeno je u Evropskoj komisiji. Oni su, dakle, dozvoljeni..

Njemačka strategija stvaranja "tampon-zone" bi mogla biti dobra i iz drugog razloga. Trenutno se pola doze Moderne koristi kao dopunsko cjepivo. To bi moglo biti premalo, rekao je Lauterbach. No, još uvijek nema konačne ocjene da li je to tako.

Sveukupno, ministar očekuje da će potražnja do kraja prvog tromjesečja 2022. odnosno do kraja marta iznositi 70 miliona doza cjepiva. Planirano je 50 miliona doza - dakle nedostaje 20 miliona, rekao je Lauterbach. Ministar je jasno dao do znanja da su stvari hitne.

"Božić ne bi trebao biti uzrok za širenje omikrona"

Lauterbach je upitan i šta će biti s planiranim obaveznim cijepljenjem ako cjepiva bude malo.

Obavezno cijepljenje osoblja u bolnicama i staračkim domovima već je stavljeno u parlamentarnu proceduru. Osim toga, i u Bundestagu se već priprema donošenje opšte obaveze za cijepljenje. "Imaćemo dovoljno vakcina, ukoliko cijepljenje postane obavezno", rekao je Lauterbach. "Možemo riješiti problem!"

Šef Instituta Robert Koch, Lothar Wieler, pozvao je na krajnji oprez. Omnikron je "izuzetno zarazan". Stoga bi svi trebali paziti da "Božić ne postane okidač za omikron." To znači: ograničite kontakte i "Božić slavite samo u uskom krugu".

Novoosnovano Vijeće eksperata, koje djeluje pri vladi i koje se sastoji od referentnih naučnika, u petak će se pozabaviti mutacijom virusa i dati preporuke političarima šta bi mogli uraditi kako bi stanovništvo bolje zaštitili od najnovije varijante korone - omikrona.

