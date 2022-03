Zašto i kome je zabranjen ulazak u BiH?

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik burno je reagirao prema državnoj Obavještajno sigurnosnoj agenciji (OSA). Dodik smatra da se radi o, kako je kazao, „napadu na Republiku Srpsku i srpski narod", iako se zabrana ulaska u BiH odnosi na državljane susjedne Republike Srbije. Reakcije su uslijedile i od samih osoba kojima je zabranjen ulazak, pojedinih studenata u RS-u, ali i iz susjedne Srbije.

"Ovo je skandalozan čin političkog Sarajeva i muslimanskih obavještajnih krugova koji mimo znanja bilo koga iz RS-a, donose odluke o zabrani ulaska srpskim intelektualcima i to na teritoriju RS-a", kazao je Dodik koji u posljednje vrijeme bh Bošnjake često naziva po vjerskoj odrednici – „muslimanima".

Međutim, on je najavio i nevjerojatan zahtjev, kazavši da će od predsjedatelja Vijeća ministara BiH Milana Tegeltije (SNSD) tražiti posebnu uputu za djelatnike Granične policije (GP) BiH srpske nacionalnosti da tijekom svoje smjene ne poštuju zabranu i dopuste ulazak u BiH osobama iz Srbije, označenim kao prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

“Kad se netko najavi da dolazi iz Srbije, mi ćemo pokušati da to bude na smjeni kada rade Srbi i tako ćemo to rješavati. Mi to nismo htjeli, ali ako hoće, imat će igru”, rekao je Dodik, najavljujući „igru“.

Za 300 osoba zabranjen ulazak u BiH

Milorad Dodik najavljuje "igru" na svoj način

Ali, čini se da u ovoj „igri“ neće sudjelovati granični policajci BiH. „ GP BiH djeluje isključivo u sferi profesionalizma. Poslovi GP BiH su propisani zakonom i isključivo prema njima postupamo. Također, napominjemo da GP ne donosi i ne mijenja, nego provodi zakone koje donose nadležna tijela“, kratko je za Deutsche Welle komentirala Franka Vican, glasnogovornica GP BiH.

I savjetnik ravnatelja GP-a BiH Svevlad Hoffman naglasio je kako su pripadnici granične policije, bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost, opredijeljeni za provođenje zakona, „a ne za nezakonite naloge bilo kojeg političara. Radom policijskih službenika upravlja ravnatelj Granične policije BiH. Trenutno je to, za one koji su tu činjenicu zaboravili, Zoran Galić, a ne političar, makar dolazio i iz Predsjedništva BiH”, kazao je Hoffman u izjavi za medije.

Za oko 300 osoba za koje je ocijenjeno da predstavljaju prijetnju javnom redu i miru i sigurnosti BiH, zabranjen je ulazak u BiH. To je potvrdio i direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.

“Tu ima više od 60 državljana Crne Gore, više od 70 iz Albanije, isto toliko Turaka i 27 državljana Srbije koji je najmanje na tom popisu i tu je apsolutno nadležnost Obavještajno-sigurnosne agencije, a mi radimo tehnički dio prema zakonu. Dužni smo unijeti te podatke u bazu i po njima zakonski postupa Granična policija i Služba za poslove sa strancima”, kazao je Ujić za medije.

Predsjedatelj Vijeća ministara Zoran Tegeltija je od Službe za poslovanje sa strancima i ministarstva sigurnosti zatražio popis osoba kojima je zabranjen ulazak u BiH kao i razloge za zabranu te javnu objavu evidencije.

"Podržavam zabranu ulaska kriminalcima, ali pozivam nadležne službe da ne zabranjuju ulazak u BiH intelektualcima, akademicima i slobodomislećim ljudima", stoji u pismu predsjedatelja Vijeća ministara BiH.

Tko je opasnost za sigurnost BiH

Nove političke tenzije kulminirale su nakon što Goranu Petronijeviću, odvjetniku tima obrane Radovana Karadžića, 25. ožujka nije dozvoljen ulazak u BiH na graničnom prijelazu Zvornik, kao ni bivšem zapovjedniku Žandarmetije Srbije na graničnom prijelazu Rača, generalu Bratislavu Dikiću. Prije toga "prašinu je podigla" i zabrana ulaska u BiH na graničnom prijelazu Vardište beogradskom profesoru Milošu Koviću koji, kao gostujući profesor predaje i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Direktor OSA-e BiH, Osman Mehmedagić, kazao je kako je zabrana ulaska srbijanskom profesoru Milošu Koviću donesena u skladu sa zakonom. "Zabrane ulaska su izrečene mnogim ljudima, struka radi u skladu sa zakonom i nije riječ o ničijoj samovolji. Struka je tako rekla. Profesoru Koviću zabranjen je ulazak u BiH, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju", kazao je kratko Mehmedagić.

Profesor Ković je pred haškim sudom bio jedan od svjedoka obrane Ratku Mladiću

Za podsjetiti je da je prema Zakonu o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Agencija odgovorna za prikupljanje obavještajnih podataka u svezi s prijetnjama po sigurnost BiH, kako unutar, tako i izvan BiH, analiziranje i prenošenje ovlaštenim dužnosnicima i tijelima radi suzbijanja prijetnji po sigurnost BiH.

Sprječavanje slobode mišljenja i govora?

Profesor Ković je pred haškim sudom bio jedan od svjedoka obrane Ratku Mladiću, a 2020. učesnik prosvjeda koje je SPC organizirala u Crnoj Gori kao protivljenje usvajanju Zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Ovaj povjesničar i sveučilišni profesor za agenciju SRNA je kako je, nakon što mu je zabranjen ulazak u BiH, angažirao odvjetnika kako bi doznao "koje su njegove riječi zasmetale političkom Sarajevu". Profesor Ković je u nedavnom intervjuu za beogradski Balkan.info izjavio da se "mora biti spremno na novu podjelu Balkana”, te da je "Rusija saveznik Srbiji".

"Što je to što srpski povjesničari ne smiju izgovoriti u RS-u, jer ja ionako ne idem u Federaciju BiH? Potpuno je sigurno da je posrijedi delikt mišljenja i sprječavanje slobode misli i govora", rekao je Ković nakon zabrane ulaska u BiH.

U BiH je zabranjen ulazak i bivšem zapovjedniku Žandarmerije Srbije, generalu Bratislavu Dikiću koji je bio među 14 optuženih za državni udar i terorizam u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u listopadu 2016. godine. Optužnica je za organizaciju ovog kaznenog djela teretila dvojicu ruskih obavještajaca Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova.

"Meni je nezakonito zabranjen ulaz u BiH. Sve za Srbiju, Srpsku ni za što", napisao je Dikić na svom društvenom profilu kao reakciju na zabranu ulaska u BiH.

BiH u perfidnim obavještajnim igrama

Profesor kriminalističke psihologije, dr.sc. Sandi Dizdarević

Kako za DW pojašnjava profesor s Univerziteta suvremenih znanosti u Mostaru, stručnjak za sigurnost i profesor kriminalističke psihologije, dr.sc. Sandi Dizdarević, donošenjem odluke o zabrani ulaska pojedinih državljana Srbije u BiH rezultat je rada djelatnika OSA-e BiH kao i razmjene informacija s drugim službama te potom procjena o riziku po nacionalnu sigurnost BiH.

"To su standardni poslovi i nemaju nikakve veze s etničkim ili nacionalnim predznakom, jer OSA BiH je državna agencija u kojoj rade djelatnici različitih nacionalnosti. Najnoviji primjer je zabrana ulaska bivšem generalu žandarmerije čije ime se dovodi u svezu s ruskom vojno obavještajnom službom kao i pravnim faktom da je presuđen za organiziranje i sudjelovanje u državnom udaru u Crnoj Gori. Nevjerojatno je da član Predsjedništva BiH iz RS-a javno poziva da svi 'intelektualci' iz Srbije trebaju doći na granicu BiH kada rade srpski kadrovi. To je poticanje na izvršenje kaznenog djela", kaže prof. Dizdarević.

Međutim, Dizdarević za BiH ne vidi mogućnost "ukrajinskog scenarija" i to prvenstveno zbog nedostatka zaliha energenata, ali i zbog prisustva NATO snaga, ali vidi značajniji obavještajni angažman u cilju izazivanja nestabilnosti u zemlji.

Po njemu, u BiH postoje dva sigurnosna fenomena. "To je ruski utjecaj kroz pojedine politike iz RS-a, preko paraobavještajnih sustava, nekih obrazovnih visokoškolskih ustanova i energetskih elemenata te kroz pojedince iz političkog života u RS-u. S obzirom da se radi o paravanima, perfidnim, obavještajnim igrama, onda je jasno da su odluke OSA BiH i drugih nadležnih službi objektivne i utemeljene na sigurnosnim procjenama. Na kraju, s kakvim se sve fenomenima naše službe suočavaju, sigurnost BiH je dobra. Zato je sada na snazi sustavan napad na OSA-u BiH i Tužiteljstvo BiH", zaključuje prof. Dizdarević.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu