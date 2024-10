Zašto Elon Musk pravi od 18 američkih glasača milionere?

Na prvi pogled ponuda zvuči gotovo bezopasno: svako ko se registrira može osvojiti nagradu. Ovaj koncept posebno je raširen u online marketingu, često u kombinaciji s pretplatom na newsletter.

No konkretna ponuda milijardera Elona Muska ima nekoliko začkoljica.

Što Musk radi – i šta je problem s tim?

Nagrada je primamljivo visoka - najbogatija osoba na svijetu želi podijeliti milion američkih dolara svaki dan do dana američkih izbora. Ili tačnije: lutriju. Musk je od jula već uložio oko 75 miliona u lobističku grupu America PAC, koja želi pomoći republikancu Donaldu Trumpuda se vrati u Bijelu kuću. Novac službeno dolazi iz ovog lonca. Tokom vikenda, Musk je osobno isporučio prva dva čeka na predizbornim okupljanima u dva grada u Pennsylvaniji.

Drugo, nije riječ o bezazlenoj anketi, već o političkom izražavanju mišljenja: prilikom registracije ne morate samo dati svoju e-mail adresu, kao u mnogim drugim slučajevima, već se do ovog ponedjeljka morala potpisati politička peticija. Njome se potpisnik obavezuje na prva dva amandmana na Ustav SAD-a, koji jamče pravo na slobodu izražavanja i pravo na posjedovanje oružja. Opredjeljenje za dva ustavna članka isprva zvuči bezazleno. Međutim, u sadašnjem političkom krajoliku SAD-a, Drugi amandman sve više prihvaćaju radikali, koji ga koriste za torpediranje dobro utemeljenih inicijativa za selektivno pooštravanje zakona o pravu na posjedovanje oružja.

Ono što Muskovu lutriju čini posebno pikantnom s pravnog gledišta je treća tačka: da bi ušli u ždrijeb, sudionici moraju biti registrirani kao glasači za predsjedničke i izbore za Kongres 5. novembra i živjeti u Arizoni, Georgiji, Michiganu, Nevadi, Sjevernoj Karolini, Pennsylvaniji ili Wisconsinu. Sedam američkih država slove kao swing države u kojima je utrka još uvijek potpuno otvorena. Tu će se vjerojatno odlučiti hoće li na predsjedničkim izborima pobijediti republikanac Donald Trump ili demokratkinja Kamala Harris, a napori oba tabora da dobiju glasove iz ovih država su primjereno intenzivni.

Elon Musk (d) je u predizbornoj kampanji odlučio podržati Donalda Trumpa (l) Foto: JIM WATSON/AFP

U Pennsylvaniji, Musk želi ići dalje od lutrije i platiti 100 dolara svakom registriranom glasaču koji potpiše peticiju. U svih sedam swing država, potpisnici će dobiti 47 USD za svaki dodatni angažirani potpis.

Je li Muskova lutrija ilegalna?

To je u najmanju ruku pitanje o kojem se raspravlja među američkim odvjetnicima. Rick Hasen, profesor prava na University of California u Los Angelesu, objavio je post na blogu u kojemu je u naslovu navedeno da se Musk bavi "očito ilegalnom kupnjom glasova". U samom članku Hasen se poziva na odjeljak 10307 (c) u United States Code-u, tj. saveznom zakonu. Njime se između ostalog, predviđaju novčane ili zatvorske kazne do pet godina za osobe koje "... izvrše, ponude ili prihvate plaćanje bilo za registraciju za glasanje ili za glasanje." Kao drugi dokaz, Hasen navodi priručnik Ministarstva pravosuđa o kaznenim djelima povezanim s izborima, koji također navodi "prilike za pobjedu" kao način nezakonitog utjecaja na izbore.

Brendan Fischer, odvjetnik specijaliziran za financiranje kampanja, govori o graničnom pravnom slučaju: "Ne bi bilo sumnje u zakonitost da svaki potpisnik peticije koji živi u Pennsylvaniji ima pravo na pobjedu", citira Fischera novinska agencija AP. "Ali povezivanje isplata s registracijom birača vjerojatno krši zakon."

Konzervativni tabloid New York Post citirao je Bradleya Smitha, bivšeg direktora Izborne komisije, koji je rekao: "Sklon sam misliti da on ne plaća ljudima da se registriraju za glasanje. To je previše razvodnjeno. Većina profita ide ljudima koji su se već registrirali."

Musk je od jula već uložio oko 75 miliona u lobističku grupu America PAC, koja želi pomoći republikancu Donaldu Trumpu da se vrati u Bijelu kuću. Foto: Evan Vucci/picture alliance/AP

Guverner Pennsylvanije, demokrat Josh Shapiro, već je javno pozvao tužitelje da pokrenu istragu. "Više nisam državni odvjetnik Pennsylvanije, već guverner, ali odje se postavljaju ozbiljna pitanja", rekao je Shapiro za NBC.

Što je zapravo America PAC?

Elon Musk zaštitno je lice višemilijunske lutrije. No iza toga službeno stoji lobistička skupina America PAC. PAC je uobičajena kratica u SAD-u za "Political Action Committee", doslovno prevedeno kao odbor za političko djelovanje. Postoji mnogo PAC-ova koji predstavljaju različite interese i obično podupiru određene republikanske ili demokratske kandidate. Pri tome su izravne donacije kandidatima i strankama ograničene. Međutim, PAC-ovi mogu pokrenuti vlastite reklamne kampanje u neograničenom opsegu.

Kako bi pomogao Donaldu Trumpu da pobijedi na izborima, Elon Musk je u julu osnovao America PAC – i u njega je već uložio 75 miliona dolara. Prema izvještaju novinske agencije Reuters, on je bio jedini donor između jula i septembra.

Što se događa s podacima?

Ostaje pitanje što se događa s podacima koje ste morali dati da biste sudjelovali u nagradnoj igri. Baze podataka o glasačima vrijedan su izvor u izbornim kampanjama u SAD-u: koristeći adrese, starost i druge demografske informacije, stratezi kampanje stvaraju detaljne planove u kojem okrugu kojoj ciljnoj skupini treba poslati koju poruku. Grupe ljudi koji su klasificirani kao vjerni podržavatelji ponekad također primaju zahtjeve za donacije. Gledajući na ovaj način, peticija bi Trumpovom taboru potencijalno mogla pružiti vrijedne informacije iz svih sedam trenutnih swing država.

Pratite nas i na Facebooku , na X-u , na YouTube , kao i na našem nalogu na Instagramu