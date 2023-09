Zaštita klime - radikalna i brža

"Hiljade ljudi okupile su se ispred Brandenburške kapije na 13. globalnom "Fridays for Future" štrajku za klimu. Dobra atmosfera, puno sunca i široka društvena podrška. Dosta posjetilaca demonstracija žale se da mnoge krize prekrivaju temu klimatskih promjena i čude se što pokret više ne može mobilizirati mase kao prije četiri godine.

"Klimatske promjene su glupe i uništavaju svijet"

Philippa ima sedam godina i došla je sa svojim razredom i roditeljima do Brandenburške kapije. Prilično precizno je formulisala odgovor na pitanje: zašto je ovdje: "Zato što mislim da su klimatske promjene glupe i uništavaju svijet." Nije prvi put da sudjeluje na klimatskom štrajku. Na istom mjestu je sa majkom bila prije tri godine. "Ali se ne mogu sjetiti toga", kaže Philippa.

Neki poslodavci dolaze sa svojim radnicima

Zahtjevi "Fridays for Future" su: spasiti klimu, napustiti fosilna goriva - naftu, ugalj i plin. Foto: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Učenici su prije pet godina pokrenuli akcije štrajka za klimu i osnovali "Fridays for Future". Na prvom globalnom klimatskom štrajku u martu 2019. godine, prema navodima aktivista, širom svijeta je demonstriralo 2,3 miliona ljudi. U jesen iste godine u Berlinu je na ulicama protestiralo više od 100.000 demonstranata. Danas ih je znatno manje.

Prema navodima policije se ispred Brandenburške kapije okupilo 12.500 ljudi, dok organizatori govore o 24.000. Podrška različitih društvenih grupa je velika. Već godinama se sindikati i nevladine organizacije pridružuju akcijama, a neke firme dolaze sa svojim cijelim osobljem.

"Fridays for Future" spaja ljude

„Fridays for Future" okuplja različite grupe. Među njima je Sirplus, online supermarket koji prodaje jeftino odbačenu hranu. "Vjerujem da okvir "Fridays for Future" svakako okuplja mnoge grupe", kaže Heiko Heiter iz Sirplusa. "Postoje 'Entrepreneurs for Future', ali i mnoge druge organizacije koje se možda ne vide pod imenom "Fridays for Future", ali ipak izlaze na ulice za tako globalni događaj kao što je današnji.

Kritika promjenama u zakonu o zaštiti klime

Zahtjevi "Fridays for Future" su: spasiti klimu, napustiti fosilna goriva - naftu, ugalj i plin. I to radikalnije i brže nego što to trenutno radi savezna vlada. Posebno su kritične trenutne planirane promjene u zakonu o zaštiti klime. Michaela Scharpf, advokatska pripravnica iz južne Njemačke, koja već dva mjeseca obavlja praksu u Berlinu, kaže da su promjene u zakonu drske. "Sektor saobraćaja će kao nagradu za to što se ne pridržava ciljeva smanjenja CO2 i dalje moći emitovati koliko želi, i to će se moći izjednačiti s drugim sektorima."

Klimatska kriza potisnuta drugim krizama

Radikalizacija klimatskih aktivista To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Yalda Franzen radi u socijalnom sektoru i došla je do Brandenburške kapije za vrijeme svoje pauze za ručak, da, kako kaže: pretvori osjećaj bespomoćnosti u akciju. Često je bila na klimatskim protestima. Međutim, tema je prekrivena raznim drugim krizama, što se mora ponovno promijeniti. Ona traži "Fokus na zaštiti klime na svim razinama". Također, izražava frustraciju prema saobraćaju: "Mobilnost je velika tema, ali se premalo toga dešava."

"Fridays" ima pravo"

Sličan stav dijeli i Klaus Lüschen, penzioner koji je na demonstracije došao vozeći se tramvajem. On je osnivač "Scientists for Future", inicijative koju su osnovali naučnici sa ciljem podrške učenicima iz "Fridays for Future". "Bitka je bila da se 'Fridays for Future' u televizijskim javnim debatama pozvalo da prvo završe studije i prepuste stručnjacima. A onda su se stručnjaci okupili i rekli: "Fridays" ima pravo".

