XXL Bundestag

Tradicionalno dan konstituiranja novog saziva Bundestaga počinje ekumenskim misnim slavljem – koje je počelo jutros u 8:30 u berlinskoj crkvi St. Marienkirche, koje su predvodili Martin Dutzmann kao predstavnik Evangeličke crkve u Njemačkoj i voditelj Katoličkog ureda u Berlinu, Karl Jüsten.

Početak zasjedanja

U 11 sati aktualni predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble je otvorio prvo, odnosno konstituirajuće zasjedanje novog saziva. Time je započeo mandat 20. saziva Bundestaga. Schäuble se povlači iz Bundestaga, iza sebe ima dugu političku karijeru. 79-godišnji CDU-ovac je član Njemačkog parlamenta od 1972., time je i parlamentarac s najdužim stažom. Schäuble je htio ostati na čelu Bundestaga i u iduće četiri godine, ali ta funkcija tradicionalno pripada onoj stranci koja osvoji najveći broj glasova, odnosno najbrojnijem klubu zastupnika. A to je SPD. Schäuble je tako zadužen za vođenje zasjedanja do izbora novog predsjednika ili nove predsjednice Bundestaga – i onda će to mjesto prepustiti svojoj nasljednici ili nasljedniku.

Wolfgang Schäuble (CDU)

Ovaj put će to biti jedna žena, i to tek treća predsjednica Bundestaga u povijesti – nakon Annemarie Renger (SPD) i Rite Süssmuth (CDU). SPD je uoči današnje sjednice za novu predsjednicu nominirao zastupnicu Bärbel Bas. I njezin izbor je praktički sigurna stvar, tradicija je naime da i drugi klubovi zastupnika podrže tu kadrovsku odluku najbrojnijeg zastupničkog kluba. Nakon izbora, nova predsjednica Bundestaga preuzima vođenje zasjedanja i u svom prvom govoru definira najvažnije akcente svog rada u iduće četiri godine.

Bärbel Bas

Izbor dopredsjednica i dopredsjednika

Za dužnost dopredsjednice Bundestaga CDU je nominirao svoju zastupnicu Yvonne Magwas, a SPD bivšu povjerenicu savezne vlade za integraciju, Aydan Özoguz. Kod Zelenih dužnost dopredsjednice i ubuduće bi trebala obnašati Claudia Roth, iz redova Ljevice Petra Pau, a Liberali i dalje na tom mjestu žele Wolfganga Kubickija. Očekuje se da će svi oni biti izabrani velikom većinom.

Alternativa za Njemačku (AfD)

U (bivšem) 19. sazivu Bundestaga, AfD je nominirao ukupno šest svojih zastupnika za dužnost dopredsjednika Bundestaga. I nitko od njih nije izabran u tri izborna kruga – zato što ih nisu podržali zastupnici iz drugih klubova. Desni populisti sada u utrku šalju novog zastupnika Michaela Kaufmanna, bivšeg dopredsjednika Tirinškog parlamenta. Ali ni to ga vjerojatno neće spasiti od poraza na današnjem izboru. „Neću sigurno dati glas članu jednog od najradikalnijih pokrajinskih ogranaka AfD-a”, kaže za redakcijsku mrežu RND SPD-ovac Carsten Schneider, koji i sam potječe iz Tirinške.

Političari AfD-a: Jörg Meuthen, Tino Chrupalla i Alice Weidel (s lijeva)

Poslovnik

Na konstituirajućoj sjednici novi saziv će usvojiti i „kućni red", odnosno pravila djelovanja za iduće četiri godine. Ona su ključna za funkcioniranje i osiguravanje djelotvornosti parlamenta. Radi se primjerice o ovlastima predsjednice Bundestaga, sankcijama u slučaju kršenja poslovnika ili izbacivanju zastupnika sa sjednica Bundestaga.

Raspuštanje savezne vlade

U klupama na kojima obično sjede članovi savezne vlade danas vlada neobična slika. Tamo neće biti nikoga. Člankom 69. Temeljnog zakona SR Njemačke je definirano: „Mandat saveznog kancelara ili kancelarke, odnosno saveznih ministara prestaje s konstituiranjem novog Bundestaga."

Uloga saveznog predsjednika

Savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier je najavio da će sudjelovati na konstituirajućoj sjednici. A nakon što ona završi, Steinmeier ima važnog posla. Savezna kancelarka Angela Merkel i članovi njezinog kabineta odlaze u dvorac Bellevue (sjedište saveznog predsjednika) gdje će im biti uručene povelje o razrješenju s dužnosti. No, budući da Bundestag još nije izabrao novu vladu, Steinmeier će Merkel „zamoliti" da vodi poslove sve do imenovanja njezinog nasljednika. Vlada ostaje na dužnosti – ali kao tehnička vlada.

Red sjedenja

Konstituirajuće zasjedanje Bundestaga održava se u skladu s „3G-pravilima". Pristup plenarnoj dvorani (odnosno mjestima na kojima sjede zastupnici) dozvoljen je dakle samo onim političarima koji su kompletno cijepljeni, koji su preboljeli COVID19 ili koji imaju negativan test na koronu. A tko to ne može ili iz nekog razloga ne želi dokazati, mora na tribinu, odnosno na mjesta koja su rezervirana za posjetitelje.

Broj zastupnika

U zgradi Reichstaga će ubuduće biti još tješnje nego što je bilo do sada. Novi Bundestag je još malo veći od starog, a taj je već bio rekordno velik po broju zastupnika. Sad ih je 736, u starom sazivu ih je bilo 709. Savez poreznih obveznika protestirao je zbog toga sinoć u Berlinu i zahtijeva reformu izbornog sustava. Glavna poruka je glasila: „Zaustavite XXL-Bundestag! 500 zastupnika je dovoljno!"

