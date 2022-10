Xi Jinping stopama Mao Ce-Tunga

Noćašnja odluka tajnog glasanja Centralnog komiteta komunističke partije Kine nije bila iznenađenje jer je dosadašnji čelnik države i partije već odavno pripremio teren kako bi i po treći put bio izabran za glavnog tajnika partije. Još 2018. je ukinuta odredba kojom se dužnosnicima nalaže biti izabrani najviše dva petogodišnja mandata i gdje je ograničena starosna dob najviših dužnosnika na 70 godina. To je odlučeno u doba obnove Kine nakon vječite vladavine Mao Ce-Tunga koji je na čelo partije stao još 1943. i vukao sve konce sve do svoje smrti 1976. u dobi od gotovo 83 godina.

No Xi opet želi držati sve pod svojim nadzorom: kako javljaju tamošnji mediji, osim na čelo partije je po treći put izabran i za predsjednika Centralne vojne komisije – praktično glavnog zapovjednika kineskih oružanih snaga. Kao što to onda i biva u takvim režimima, tamošnji mediji osobito ističu Xijeve riječi na otvaranju kongresa partije kako im je glavni cilj „pomlađivanje nacije", ali kako se moraju „pripremiti i na najgore" jer u svijetu postoje „golemi rizici i izazovi" i „globalne promjene kakve nismo vidjeli u čitavom stoljeću".

U vrh samo najverniji

Najmoćniji sedmerac Kine je i kravate odabrao kakvu ima i predsjednik partije

Naravno, tu su bile i riječi kakve 2300 delegata kongresa KP mogu slušati još od doba Maoa: mora se poticati „odlučna težnja prema cilju, upornost i vjera u čitavu Partiju i kineski narod kako ne bi skrenuli s našeg puta zabludama, bili uplašeni prijetnjama ili popustili pritiscima." U tim ciljevima Xi želi i samo „svoje" ljude oko sebe: već i u centralnom komitetu među tamošnjih 24 članova više nema mjesta za pripadnike drugih frakcija i mišljenja o ulozi partije, a „čistka" je provedena i u najmoćnijem tijelu, takozvanom stalnom vijeću centralnog komiteta koje broji samo 7 funkcionara.

Očito nije zadovoljan niti s dosadašnjim predsjednikom kineske vlade, Li Keqiangom koji više nije član partijske vrhuške – iako ima „samo" 67 godina. Kako se po izboru u stalno vijeće CK KP čini, na njegovo mjesto dolazi Li Qiang, dosadašnji čelnik partije Šangaja. Doduše čak i u medijima Kine su se čule nezadovoljne riječi zbog kaosa koji je pod njegovom upravom vladala u tom gradu za vrijeme pandemije, ali glavni kriterij je svakako što je on bliski suradnik i vjerni sljedbenik Xija.

U stalno vijeće ulazi i Zhao Leji: on je i do sad koristio Xiju na čelu moćne disciplinarne komisije gdje mu je bila dužnost „čistiti" partiju od „nepoželjnih elemenata" i eventualnog „skretanja s kursa" – i istraživati slučajeve korupcije gdje Xi to naloži. U vijeću ostaje i Wang Huning koji je u tom najvišem tijelu još od 2017. kao „glavni ideolog" partije, a „novi" u tom tijelu su Cai Qi, šef partije Pekinga, Li Xi koji je na čelu KP bio u gospodarski važnoj pokrajini Guangdong i Ding Xuexiang, odani suradnik Xija i dosadašnji šef njegovog ureda. On je ujedno i daleko najmlađi u tom društvu: tek mu je 60 godina.

