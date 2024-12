Otkako se raspala njemačka vladajuća semafor-koalicija 6. novembra, Zelenima se pridružilo 20.000 ljudi. Među njima je i Grit Glöckner-Kolodziej iz Hückeswagena. Krajem novembra ona se odlučila pridružiti stranci Zelenih.

Nakon što se raspala tzv. koalicija semafor, jedno joj je postalo jasno, kaže ona: "Moram nešto poduzeti kako bih i sama nastavila imati pouzdanje." Ona ističe da je učlanjenje u stranku tek prvi korak te bi se sada voljela više politički angažirati u svakodnevnom životu.

Zeleni govore o apsolutno rekordnom mjesecu kada je riječ o pristupu novih članova i sada imaju ukupno 150.000 članova.

Od raspada koalicije profitira i Lijeva stranka. Od tada se stranci pridružilo 6.000 članova. Sveukupno, stranka sada broji članstvo od 58.000 ljudi.

Posebna motivacija za veći doprinos

Istraživač stranaka Thomas Poguntke iz Düsseldorfa proučava zašto se ljudi sada pridružuju strankama: "Vrijeme predizborne kampanje je vrijeme mobilizacije. Ljudi koji su već bliski stranci sada se osjećaju posebno motiviranima da daju veći doprinos tako što postanu članovi stranke."

To su uglavnom ljudi koji žele pokušati napraviti razliku. U slučaju Zelenih on govori o skupini pristaša koji se itekako mogu identificirati sa strankom. Porast broja članova u Lijevoj stranci on objašnjava ovako: "Ljevica je pod velikim pritiskom, tu je riječ o parlamentarnom preživljavanju."

Interes za sudjelovanje je svuda vidljiv

I FDP je također izvijestio da su nakon izlaska iz semafor-koalicije dobili oko 2.500 novih članova širom Njemačke. Među njima je i Tara Tarazalis iz Kölna. Njen motiv za učlanjenje u stranku je bio: "Mnogi Nijemci su bili nezadovoljni, uključujući i mene. I onda sam rekla samoj sebi: Prestani se buniti i angažiraj se." Sada želi nešto promijeniti i zauzeti se za svoje vrijednosti u politici.

Porast popularnosti vidljiv je i u drugim strankama. Kršćansko-demokratska unija (CDU) trenutno također bilježi osjetno veći broj novih članova. Prema podacima CDU-a, u posljednja tri mjeseca primljeno je više od 6.600 novih članova. Socijaldemokratska partija (SPD) također bilježi porast članstva. Na pitanje WDR-a, SPD nije odgovorio o tačnom broju.

Alternativa za Njemačku (AfD) ne može dati tačne informacije o svojim članovima, objašnjava blagajnik Carsten Hütter. On je rekao da ova stranka ima drugačiji postupak za prijem novih članova koji može trajati do tri mjeseca. Unatoč tome, broj prijava ostaje konstantno visok, rekao je on.

U načelu, trenutne brojke znače da se sve prijave ne bilježe izravno na saveznoj razini stranaka i stoga su samo u ograničenoj mjeri usporedive.

Tekst je preuzet s tagesschau.de

