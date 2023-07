Vojni stručnjak: ofanziva Ukrajine dosad slabo koordinisana

Ukrajinska ofanziva napreduje sporo, ali konstantno, rekao je vojni analitičar Franc-Štefan Gadi nakon obilaska fronta. On je tamo otputovao zajedno sa još nekoliko vojnih analitičara iz više zemalja.

U intervjuu za javni servis ARD, Franc-Štefan Gadi, stručnjak Instituta za strateške studije u Londonu, ovako je opisao ofanzivu Ukrajine:

„Polako ali stalno napreduje, vjerovatno uz značajne gubitke i karakteriše je masivna upotreba artiljerije. U prvim danima, ofanziva je još bila u znaku napada mehanizovanih jedinica, dakle tenkova. To nije dovelo do bitnog uspjeha. U međuvremenu su prešli na napade pješadije, dakle, četa i vodova."

„Koordinacija je bila slaba"

Na novinarsko pitanje šta su razlozi za neuspjehe u prvoj fazi ofanzive, „pogrešne taktičke odluke ili manjkava obuka sa novim oružanim sistimima?", Gadi je odgovorio da greške treba tražiti „na višim nivoima", da je akcija „bila loše planirana i organizovana", te da je „koordinacija među udarnim jedinicama" bila slaba.

„U borbi povezanih jedinica, važna je sinhronizacija (...) kao i simultana primjena različitih vojnih metoda", poručuje Gadi: „Artiljerija puca, i pod njenim okriljem pješadija izbija napred. Prije toga su joj uklonjene mine s puta, a istovremeno se aktiviraju sistemi za protivraketnu odbranu koji stvaraju zaštitu od vazdušnih napada. Istovremeno se ometajućim predajnicima stvara elektromagnetna zaštita".

Ako se to sve radi brzo i simultano, to „povećava šansu da se postigne proboj i da se smanje sopstveni gubici".

Stručnjaci navode da greške treba tražiti „na višim nivoima" Foto: Alex Babenko/AP/dpa/picture-alliance

Na pitanje novinara ARD: „Šta se umjesto toga desilo?", Gadi je odgovorio: „Često smo mogli da čujemo da su se akcije odvijale sekvencijalno, dakle, jedna posle druge i to sa velikim vremenskim razmacima. Artiljerija je gađala ruske položaje, dijelom je slabo pogađala, i poslije toga bi u nekom trenutku uslijedio napad. Tako su Rusi znali da će uslijediti napad, mogli su da se pripreme za to i da u skladu s tim pomjere svoje jedinice."

U velikom dijelu intervjua, Gadi je dalje varirao ovaj iskaz o tome kako akcije pojedinih faktora treba koordinisati.

Obuka nije problem

Ipak, razlog za slabo napredovanje ukrajinske ofanzive, po njegovom mišljenju, jeste i nedostatak iskustva i to u čitavom svijetu – „sa tako gusto i duboko ulančanim odbrambenim sistemom kao što je onaj koji su Rusi etablirali na jugu i istoku Ukrajine. I pošto nema takvog iskustva (u maloj mjeri ih, kaže, imaju Amerikanci, „ali oni ne mogu sve"), prva faza ukrajinske ofanzive se odvijala po metodi „pokušaja i pogrešaka".

No, njegova ocjena je da su sada „Ukrajinci izvukli pouku".

„To znači da problem nije bio u obuci na novim oružanim sistemima", htio je tačno da zna novinar ARD, a odgovor analitičara Gadija je glasio: „Kvalitet opreme i treninga pojedinačnih vojnika je bio vrlo dobar. To nam je više puta saopšteno, i to smo mogli i da vidimo. Problem prije valja tražiti u štapskom školovanju viših oficira."

„Morate razmisliti o ishodištu stvari", dodao je Gadi: „Ukrajinska vojska se nalazi u ratu visokog intenziteta protiv jedne od najznačajnih armija svijeta, protivnika koji je brojno vrlo nadmoćan. Pretrpjela je enormne gubitke i istovremeno se nalazi usred sturkturne reforme".

Prva faza ukrajinske ofanzive se odvijala po metodi „pokušaja i pogrešaka" Foto: Alex Babenko/AP/dpa/picture-alliance

„Ona se prebacuje na nove sprave, oružane sisteme i platforme, mora da postavi nove logističke lance, da sve to dobro integriše i još i razvije nove taktike koje odgovaraju toj snazi. To bi svaku armiju ovog svijeta dovelo pred izazove i priredilo bi joj slične probleme, rekao je Franc-Štefan Gadi.

Moral ukrajinskih jedinica Gadi opisuje kao „u osnovi još uvijek vrlo dobar. Tu i tamo se čuju kritike, ali to je u prirodi stvari i dešava se u svakoj vojsci. Naš utisak je bio da oficiri i vojnici umiju da procijene odakle stižu problemi, ali da su i dalje optimisti i vjeruju da je napredak moguć. Ali, znaju i da će to vjerovatno trajati duže nego što se mislilo i da će se ova ofanziva vrlo vjerovatno nastaviti i tokom jeseni".

Ruska strana: moral nizak - odbrana odlična

Što se tiče ruskih snaga, Gadi smatra da je vjerovatnoća da će one kolabirati vrlo mala, da je moral među vojnicima na niskom nivou: „Mi smo sada na frontu stalno slušali anegdote o pojavi kolere, pothranjenosti, odbijanju da se izvrše naređenja".

„Ali, činjenica je", dodao je ovaj analitičar, „da se ruske snage žilavo brane i da drže svoje pozicije. To smo mogli da vidimo. I kod Ukrajinaca postoji poštovanje za efikasnost i volju ruske armije da sve to izdrži".

Novinar ARD je podsjetio Gadija da se trenutno diskutuje i o tome da li „zapadni konvoji" treba da obezbjeđuju isporuke žitarica preko Crnog mora. Analitičar je odgovorio da bi to „moglo dovesti do direktne konfrontacije" između ruske mornarice i zemalja koje bi formirale te konvoje – „i do gubitaka". „Zbog toga bih", kaže „sa takvim idejama bio vrlo oprezan".

Priredio: Saša Bojić

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu