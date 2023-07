Vojni puč u Nigeru: uzdrman poslednji bastion u Sahelu

U poređenju sa susjedima, Niger se do sada smatrao bastionom stabilnosti. Nakon što je elitna jedinica vojske svrgnula predsjednika u Nigeru, vojni vrh je takođe stao na stranu pučista.

Gledano izdaleka, Niger je dugo važio za poslednji bastion stabilnosti u Sahelu: 2021. godine došlo je do uspješne demokratske promjene vlasti. Pokušaj državnog udara u danima preuzimanja vlasti bio je neuspješan.

Ali sada su pripadnici predsjedničke garde uhapsili šefa države Mohameda Bazuma. Vojni portparol je na državnoj televiziji saopštio da je smijenjen predsjednik i da su raspuštene republičke institucije.

Sam Bazum to očigledno ne želi da prihvati: „Sva teško stečena dostignuća biće sačuvana", napisao je na Tviteru. Za to će se pobrinuti svi građani Nigera koji vole demokratiju i slobodu. Ministar spoljnih poslova Hasumi Masudu govorio je o „pokušaju državnog udara": iza njega ne stoji čitava vojska, rekao je Masudu za televiziju France 24.

U međuvremenu je, međutim, komanda vojske podržala pučiste. Time očigledno želi da se izbjegne formiranje frontova, koji bi u najgorem slučaju mogli da dovedu do rata.

Koliko je veliko nezadovoljstvo predsjednikom Bazumom?

Bazuma je u izbornoj pobjedi u februaru 2021. podržao i njegov prethodnik i stranački kolega Mahamadu Isofu, kome, poslije dva mandata, nije bilo dozvoljeno da se ponovo kandiduje.

Novinar i analitičar Musa Aksar za DW kaže da mnogi Bazumu vide kao „savršenu kopiju" svog prethodnika, na veliku žalost mnogih u zemlji: „Vlada se nije promijenila. Obećala je borbu protiv korupcije. Ali članove vladajuće stranke koji su izvršili krivična djela, niko nije dirao".

Od kada je Isofu na funkciji, vladajuća Partija za demokratiju i socijalizam (PNDS) povećava pritisak na opoziciju.

Stanovnici Nigera okupljeni oko predsjedničke palate Foto: Sam Mednick/AP/picture alliance

Baunti Dialo, sociolog sa Univerziteta Abdu Mumoni u Nijameju, u intervjuu za DW je optužio PNDS za nedostatak demokratske kulture: „Umjesto da dozvole funkcionalnu opoziciju, oni pokušavaju da stvore jedinstvenu stranku. To na kraju dovodi do frustracije. "

U srijedu, kada se nazirao pokušaj puča, pristalice predsjednika Bazuma su održale miting podrške. Slijedećeg dana pučisti su opustošili sjedište stranke PNDS.

Koliko je Bazum zaista popularan među stanovništvom, teško je reći. Novinar i analitičar Musa Aksar navodi još jedan faktor koji će uticati na pad podrške predsjedniku: „Postoji i uticaj društvenih medija, posebno vezano za ono što se dešava u Burkini Faso ili Maliju. Tamo je primjetno antifrancusko raspoloženje koje truje društvo - uključujući i društvo u Nigeru."

Vladajuća vojna hunta u Maliju okreće se od bivše kolonijalne sile Francuske ka Rusiji – očigledno podržana i proruskom propagandom na društvenim medijima.

Šta događaji u Nigeru znače za region?

Bazum je, sa druge strane, važio za pouzdanog partnera Zapada. Uz podršku Zapada, Niger je trebalo da ima još važniju ulogu. Kada se za pet mjeseci završi međunarodna vojna misija u Maliju, Niger će ostati jedina baza za zapadne trupa koje bi trebalo da spriječe potpuni kolaps bezbjednosti u Sahelu.

Islamističke terorističke grupe već godinama intenziviraju aktivnosti u čitavoj zoni Sahela i uvijek iznova izvode krvave napade - i u Nigeru. Nakon državnog udara, njemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok i ministarka za razvoj Svenja Šulce signalizovale su podršku Bazumu i pozvale na povratak ustavnog poretka.

Pristalice puča sa nigerskim i ruskim zastavama Foto: Souleymane Ag Anara/REUTERS

Francuska je prošle godine prebacila svoje poslednje trupe iz Malija u Niger - Bundesver to tek treba da uradi. Već je bilo dogovoreno da čvorište bude u toj zemlji.

„Sada je nestala iluzija da je Niger stabilna zemlja koja bi mogla da stabilizuje druge zemlje u zoni Sahela", kaže Ulf Lesing, šef sahelske kancelarije Fondacije Konrad Adenauer, bliske njemačkoj Hrišćansko demokratskoj uniji (CDU). „Koristi od puča će imati džihadističke grupe aktivne u graničnom trouglu sa Malijem i Burkinom Faso, odnosno Islamska država i grupa grupa Džamat Nusrat al-Islam val Muslimin (JNIM)."

Bundesver i njegovi partneri od 2018. godine obučavaju vojnike u Nigeru – trenutno se tamo formira misija EU. Puč bi mogao u velikoj mjeri da utiče na te projekte.

Nigerijski analitičar Gimba Kakanda očekuje da će međunarodni partneri sada smanjiti angažman u Nigeru. On očekuje sankcije i smanjenje razvojne pomoći:

„To bi vladu trebalo da dovede u težak položaj i da dovede do strogog režima prema sopstvenom narodu. Vladu bi to odvratilo od veće borbe, odnosno od rata protiv terorizma", kaže Kakanda u intervjuu za DW. To bi onda moglo dodatno da destabilizuje region.

D. El, N. Amadu, J. Mahaći, E.Topona, Gazali Abdu

