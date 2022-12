Vojna pomoć Ukrajini: Koliko košta rat?

Andre Frank i njegov tim sa Instituta za svjetsku ekonomiju Kila (ifw) na sjeveru Njemačke, svake nedjelje kopaju po brdu javno dostupnih informacija o pomoći Zapada Ukrajini. U svom do sada jedinstvenom „Ukraine Support Tracker” pokušavaju da nezavisno izračunaju stvarnu pomoć u smislu vojne opreme, humanitarnih usluga i finansijske pomoći za zemlju koju je napala Rusija.

Najveći izazov za ekonomiste je da od 100 milijardi eura koliko je dato i obećano izračunajufinansijski udio vojne pomoći. To nije lak zadatak: zvanične informacije iz SAD ili Velike Britanije o vojnoj pomoći su nepotpune.

Koliko vrijede stari njemački tenkovi?

Sistem višeraketnih bacača je raspoređen na granici istočnih ukrajinskih regija, saopštila je ukrajinska vojska novinare 27. avgusta 2022. godine.

To se odnosi i na publikacije njemačke vlade, koja redovno ažurira spisak vojne opreme koja se isporučuje. „Na prvi pogled izgleda veoma transparentno, jer su date i brojke ", kaže Frank u intervjuu za DW. „Ali želimo da isporukama Ukrajini damo novčanu vrijednost", odnosno da pokažemo koliko ta pomoć zapravo košta.

To je posebno teško za Njemačku, jer je Berlin u proteklih deset mjeseci rata predao vojnu opremu iz zaliha Bundesvera koja se odavno ne koristi ili je otpisana – pa stoga nema trenutno važeću procjenu cijene.

Na primjer, protivavionski tenk Gepard, koji datira još iz Hladnog rata. U međuvremenu,iz Njemačke je isporučeno 30 jedinica ovog sistema, koji pomaže ukrajinskoj vojsci da se odbrani od ruskih raketnih napada. I tamo je od velike vojne vrijednosti, tvrde izvori u Kijevu.

Sopstveni cjenovnik

Ekonomisti iz Kila zato neprestano sastavljaju dugački „cjenovnik” vojne opreme i drugih zaliha pomoći kako bi na kraju ipak mogli da izračunaju finansijsku pomoć.

Nakon intenzivnih konsultacija, Geparda procjenjuju na 1,2 miliona američkih dolara. Slična je situacija i sa poljskim tenkovima T-72, ​​koji su prvobitno bili iz sovjetske proizvodnje, a iz Varšave su prebačeni u Kijev. Po komadu - vrijednost od 1,6 miliona američkih dolara.

Drugi primjer je isporuka vreća za spavanje, smatra Frank. Dio toga ide kao humanitarna pomoć, a drugi kontingent je namijenjen isključivo ukrajinskim vojnicima na prvoj liniji fronta.

Njemačka očigledno isporučuje više nego što se zna

„Ukraine Support Tracker" vojnu pomoć i obećanja Njemačke procjenjuje na preko 2,3 milijarde eura - dok spisak njemačke vlade sa početka decembra iznosi 1,9 milijardi eura. Obje vrijednosti su ispod nivoa stvarno date pomoći.

„Polazimo od toga da je njemačka vojna pomoć još veća od vrijednosti koju upravo objavljujemo", kaže Frank, opisujući konzervativno računovodstvo svoje radne grupe.

Na primjer, savezna vlada ne daje nikakve informacije o obimu isporuka municije za najsavremeniji odbrambeni sistem rakete Iris-T.

Uređaj je očigledno od jeseni štitio region ukrajinske prijestonice Kijeva od ruskih raketnih napada. To se može zaključiti iz objava na društvenim mrežama iz krugova ukrajinske vlade o uspješno uništenim ruskim projektilima. Kijev ne otkriva operativne detalje ukrajinske vojske. Od jeseni ruska vojska masovno gađa ukrajinski energetski. Raketa Iris-T na svjetskom tržištu košta 616.000 dolara.

„U zavisnosti od toga koliko raketa ima, to naravno može da napravi veliku razliku", kaže istraživač ifv Frank. „Ali to je jednostavno tako, zvanične informacije koje imamo iz Njemačke ne daju nam priliku da procijenimo ukupnu vrijednost. Nejasno je koliko je ukrajinski PVO sistem do sada ispalio raketa Iris-T, a koliko će biti isporučeno kasnije. Ne postoji način da to ispravno utvrdimo sa zvanično dostupnim izvorima."

Slična je situacija i sa takozvanom kružnom razmjenom oružja: to jest, kada istočne države NATO, poput Slovačke ili Slovenije, predaju stare sovjetske tenkove Ukrajini i zauzvrat dobiju vojnu opremu od Njemačke. „Tu razmjenu ne kategorišemo kao pomoć Njemačke Ukrajini, jer to ne koristi Ukrajini direktno", kaže Frank.

Najviše vojne pomoći iz SAD

Pa ipak, kilski ekonomisti su uvjereni da su njihovi proračuni sa posljednjim ažuriranjem s početka decembra, veoma bliski realnosti.

„Čak i ako precijenimo pojedinačno oružje i drugu robu vojne pomoći, to se nadoknađuje na drugim mjestima".

Kada je riječ o bilateralnoj isporuci vojne opreme, SAD su ubjedljivo na prom mjestu sa 23 milijarde eura, na drugom je Velika Britanija sa 4,1 milijardu eura, a slijedi Njemačke sa 2,3 milijarde eura.

EU prestiže SAD

Lakše je dobiti pregled velikih ukupnih suma pomoći Ukrajini: to jest, svu humanitarnu pomoć, finansijsku pomoć i vojnu robu koju države zapada zajedno pružaju Ukrajini.

Odlukom da od januara pomognu Ukrajini sa dodatnih 18 milijardi eura, države EU i institucije Evropske unije prestižu SAD. Evropa će tada podržati Kijev sa ukupno 52 milijarde eura u poređenju sa 48 milijardi eura iz SAD za „vojnu, finansijsku i humanitarnu pomoć", pišu kilski ekonomisti u svom saopštenju na aktuelnom „Ukraine Support Tracker", gdje navode pruženu i najavljenu pomoć do 20. novembra ove godine.

