Prvi film produciran uz pomoć vještačke inteligencije

"Air head" je prvi kratki film koji je generirala vještačka inteligencija Sora. Šta to znači za ljudsku kreativnost i budućnost filma?

„Kažu da svaka osoba ima nešto posebno. Nešto, što je izdvaja od drugih. U mom slučaju je očigledno šta je to".

Ovako počinje kratki film “air head”. To nešto posebno kod glavnog junaka je što umjesto glave ima žuti balon. I sam film je nešto posebno: to je prvi kratki film koji je generirala umjetna inteligencija Sora.

Sora pretvara tekst u video

Tehnologija dolazi od kompanije OpenAI, koja stoji i iza chat-bota "ChatGPT”. Sora funkcioniše vrlo jednostavno. Opišete video koji treba generirati i dobijete ga u roku od nekoliko sekundi.

"Kada smo čuli za Soru, Walter je odmah rekao: 'Snimamo film'", govori producent Sydney Woodman. Walter Woodman je pisac i režiser. Zajedno sa drugim režiserom Patrickom Cronenbergom, producirali su film za samo 1,5 sedmicu. Bez pomoći Sore, to je skoro pa nemoguće vrijeme za produkciju animiranog filma.

Njih trojica su unijeli stotine promptova, odnosno uputa datih vještačkoj inteligenciji, da dođu do krajnjeg rezultata: kratkog filma koji se na prvi pogled ne razlikuje od realnog filma.

Sorina brzina omogućila je timu da generiše nove kadrove u svakoj fazi proizvodnje. To je gotovo nemoguće s tradicionalnom animacijom.

Ne dolazi sve u "air head-u" od AI. Neko je ipak morao da montira klipove, a napravljena je i postprodukcija sa malim prilagodbama kao što su korekcije boja.

Problem sa licima i rukama

Poput glavnog junaka "air head-a" koji se trudi da ne pukne u prodavnici kaktusa, i filmaši su morali da izbjegnu nekoliko uboda iglom. "Teško je imati isto lice u više videa. Zaobišli smo problem tako što smo našem protagonisti dali žuti balon umjesto glave", kaže režiser Patrick Cronenberg.

Scena tijela koje trči za balonom - svojom glavom - je bila posebno teška za produkciju Foto: Shykids

Osim konzistentnosti, problem su i ruke i određeni pokreti. "Lako je stvoriti nešto lijepo. Ali je teško natjerati tu lijepu stvar da radi ono što vi želite", kaže Walter Woodman. Stoga je bilo posebno teško pustiti tijelo bez glave da trči za balonom.

Vještačka inteligencija kao kreator

Reditelj Cronenberg rad sa Sorom opisuje kao ludu novu vrstu saradnje: "Podsticanje AI je prevariti računar da radi ono što želite", kaže on.

AI je recimo često ubacivao smajli na glavi, odnosno balonu. Nije dovoljno uputiti AI da ne stavlja lice na balon, jer onda ona radi suprotno i stavlja lice na balon. Najuspješniji prompt je bio "Čovjek sa žutim balonom umjesto glave. Balon je čist."

Volker Helzle je voditelj istraživanja i razvoja na Institutu za animaciju Filmske akademije Baden-Württemberg i istražuje temu AI animacije. Film ga je impresionirao, ali on se boji da se kroz Soru gubi dio ljudske kreativnosti: "Obično se satima i danima udubim u temu, animiram detalje. Sa Sorom sam u vremeplovu i ne učestvujem u kreativnom procesu".

Za Waltera Woodmana, Sora je kao još jedna osoba u kreativnom procesu. "Kao režiser, uvijek imate određenu ideju kako nešto treba da izgleda, čak i sa glumcima. Ali morate se uključiti u proces i ostaviti prostor za otkrivanje. To je jedini način da stvorite najbolji proizvod", objašnjava on i dodaje da je tako bilo i sa Sorom. Što je više pokušavao da animira nešto u jednom pravcu, krajnji proizvod je postajao gori.

Kadar iz kratkog animiranog filma "air head" Foto: Shykids

"Naše razumijevanje kreativnosti će se promijeniti"

“Krećemo se u smjeru u kojem će se naše razumijevanje ljudske kreativnosti fundamentalno promijeniti,” smatra Helzle. "Za 10 godina moju petogodišnju kćer možda više neće biti briga da li je nešto generirano umjetnom inteligencijom ili ne. Možda će tada već postojati AI sadržaj koji se generiše direktno na osnovu ponašanja korisnika", dodaje on.

S druge strane, Walter Woodman je siguran da Sora ipak neće zamijeniti svu animaciju. „Uvijek se radi o viziji umjetnika. Studio Ghibli iz Japana, na primjer, uvijek će raditi sa crtežima i to je dobra stvar", kaže on.

Ugroženo 200 hiljada radnih mjesta, ali se otvaraju nova

U industriji postoji dogovor: doći će do promjena na tržištu rada. To potvrđuje i istraživanje “Future unscripted” , koje spekuliše da će AI preuzeti više od 200.000 poslova u SAD do 2026. godine.

Sora je softver koji kreira video od teksta Foto: CFOTO/picture alliance

Međutim, pojavljuju se i nove profesije. Jonas Trottnow se bavi jednom od njih. On je AI inžinjer koji vjeruje da postoje nova područja rada u oblasti brzog inženjeringa i tehničkog razumijevanja generativne AI.

Previše moći za OpenAI?

Trottnow kritikuje Soru zbog činjenice da američke kompanije poput OpenAI-a imaju centraliziranu moć nad modelima. Helzle to takođe vidi kao problem: "To je opasno kada su u pitanju ozbiljne teme, na primjer kada se radi o konfliktima u filmu ili dokumentarcu. Koje parametre preuzima AI? I ko to kontroliše? Molim vas ne velike kooperacije.”

On također opisuje “jasan kontrapokret protiv američkih kompanija koje su izgubile puno povjerenja”. Postoje i pravni problemi jer je nejasno s kojim podacima je treniran AI.

Sora čini animaciju pristupačnijom

Ipak, svi se slažu u jednom: Kada Sora izađe na tržište krajem godine, otvorit će se beskrajne mogućnosti za male produkcije. Uskoro više neće biti potrebno mnogo znanja da bi se kreirala animacija - svako može animirati klipove uz pomoć svog uređaja.

“Drago mi je što će mnogi ljudi uskoro moći da sprovedu svoje ideje u djelo. To je prilika za više originalnosti," kaže Walter Woodman i dodaje: "Sljedeći film koji će promijeniti svijet doći će odakle to nikad nismo očekivali."

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu