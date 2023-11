Viola fon Kramon: Svakako izađite na izbore

"Teorijski, uslovi za proširenje mogu biti povoljniji. A sada imamo i novac u rukama“, izjavila je fon Kramon, podsjećajući da je predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, nedavno posjetila Zapadni Balkan i pokušava riješiti pitanje tog novca.

"Ali, šta bih ja uradila? Naravno, morala bih to čvrsto usloviti, što znači da ne mogu tek tako dati novac, a posebno ne zemlji kao što je, na primjer, Srbija, gdje vidim da se očigledno krše osnovne vrijednosti Evropske unije", rekla je evroparlamentarka iz Njemačke, dodajući da u Srbiji "opozicija nema pristup medijima, da se aktivisti napadaju, da nema slobodne i nezavisne štampe".

"Mislim da ne pomaže ako odete tamo i kažete: Imamo novac za vas, želimo da vam pomognemo, želimo da podržimo infrastrukturu – a u suštini novac će svakako doći, bez obzira kakvu politiku vodite. Mislim da je to greška", zaključila je fon Kramon.

„To ne mora da se trpi"

Ona također podsjeća da je Njemačka jedna od najvećih zemalja-investitora u Srbiju i da je zbog toga u posljednjih deset godina tamo otvoreno više od osamdeset hiljada radnih mjesta.

"To je stvorilo ekonomski prosperitet, ali to je i omogućilo Vučiću da zacementira svoju političku moć. Morali bismo to iskoristiti. Morali bismo mnogo više politički ući u to i reći: Od vas očekujemo to i to i to i to. I to mora biti rečeno pred kamerama."

"Ljudi moraju razumjeti da je Vučić taj koji kontroliše štampu, i već godinama omogućava da Evropska unija, da mi na Zapadu budemo stalno diskreditovani. A novac je uzeo. On sada ide u Kinu, dok se svi ostali sastaju u Tirani, i pritom šutira u zadnjicu šefove država i vlada EU, ali i svoje kolege na Zapadnom Balkanu. Mislim da to ne mora trpjeti. Ako nekoga ne interesuje Evropska unija, onda može da nastavi da igra bez Evropske unije, ali onda mu ne treba ni novac. A znamo da zavisi od tog novca. Zato mislim da bi trebalo da koristimo tu kartu i taj instrument mnogo više", zaključila je Viola fon Kramon.

„Jedan uslov mora biti ispunjen"

Govoreći o Kosovu i dijalogu između Prištine i Beograda, fon Kramon ocjenjuje da je Ohridski sporazum "dobro polazište" koje ima za cilj omogućiti Kosovu da napravi naredne korake i ostvari svoj proeuropski stav i reforme u procesu pristupanja Europskoj uniji, kao i u procesu pristupanja Savjetu Europe.

Međutim, ističe da "koliko god to bilo teško, jedan uslov mora biti ispunjen, a to je da se u nekom obliku predloži formiranje srpske zajednice. I dokle god to tako teško ide – što je već potpisano dva puta, 2013. i 2015. godine – naravno da se cijeli taj proces usporava."

"Ukoliko obje strane pokažu određenu političku volju za postizanje kompromisa, možemo napraviti ogroman korak naprijed", kaže fon Kramon, te ocjenjuje da "velik dio provokacija dolazi iz Srbije, to nema sumnje, ali također moramo vidjeti da i Kosovo doprinosi."

„Dobro se informišite" uoči izbora

Na kraju, evropska parlamentarka Viola fon Kramon ima poruku za građane Srbije: "Svakako izađite na izbore. I obavezno se dobro informišite: za koju stranku da glasate, za koje provenance kandidate možete glasati, ko se zaista zalaže za proeuropski put..."

