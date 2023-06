Viktor Orban dolazi u BiH

U jednom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH) mađarskog premijera Viktora Orbana doživljavaju kao svojevrsnog evropskog „buntovnika" čiji stavovi nisu uvijek u skladu sa politikom Evropske unije (EU), čak i kada je riječ o otvorenoj ruskoj agresiji na Ukrajinu. U Federaciji BiH (FBiH) se kritikuju Orbanove izjave o muslimanima, ali i njegovo njegovo „prijateljstvo" sa predsjednikom Republike Srpske (RS) Miloradom Dodikom koji, kako tvrde mnogi analitičari, provodi „secesionističku politiku“.

„Mađarska i Srbija su susjedi, ali Mađarska i RS smatra svojim počasnim susjedom, i zato je ono što se dešava kod vas i za nas veoma bitno", izjavio Viktor Orban uoči općih izbora u BiH 2022. godine. Orban je tada podržao svog „prijatelja" Milorada Dodika, a poruku je završio riječima: „Bog blagoslovio sve Srbe na cijelom prostoru Balkana".

Orban dolazi u BiH nakon „instaliranja" novih vlasti

Orban, koji je ranije kao Dodikov gost boravio u bosanskohercegovačkom entitetu RS, ovoga puta prvo dolazi u Sarajevo gdje, osim Srba, žive i pripadnici drugih naroda – Bošnjaci, Hrvati i ostali. Kritičari se sjećaju njegove „islamofobične" izjave iz 2021. godine: „Izazov s Bosnom je kako integrirati zemlju s dva miliona muslimana", kazao je Orban govoreći o proširenju EU. Reagirao je tadašnji član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović ističući da Orban „otvoreno i kontinuirano zastupa islamofobične stavove".

Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) sa sjedištem u Ljubljani Zijad Bećirović kaže da Orban dolazi u Sarajevo nakon „instaliranja" novih vlasti u BiH i Federaciji BiH, odnosno nakon obavještajne operacije kodnog naziva „Kula" kojom je koordinirano iz Budimpešte i kojom je „srušena" Vlada FBiH Fadila Novalića (SDA – Stranka demokratske akcije) i pod „dirigentskom palicom" visokog predstavnika Christiana Schmidta „instalirana" nova Vlada FBiH na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem (SDP – Socijaldemokratska partija).

Orban po dolasku u Banjaluku 2021. Foto: Dragan Maksimovic/DW

I mađarski premijer je za promjenu granica?

„Nakon Orbanovog susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH u Zagrebu i razgovora šefa Delegacije EU u BiH Johanna Sattlera i američkog ambasadora u BiH Michaela Murhpya sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, smatram da FBiH neformalno ulazi u specijalne i paralelne veze sa Republikom Hrvatskom, dok se RS prepušta Putinovoj struji“, kaže Bećirović.

Dirketor IFIMES-a vjeruje da je Orban za promjene granica u regiji nadajući se da bi u takvim geopolitičkim uslovima i Mađarska mogla dobiti „dio kolača“. „To pojašnjava Orbanovu podršku secesionističkim snagama u BiH, prvenstveno Dodiku“, kaže Bećirović za DW.

RS i BiH „imaju koristi" od prijateljstva s Orbanom

U RS-u Orbana doživljavaju kao „prijatelja" koji bi i u evropskim krugovima mogao podržati Dodikovu politiku. „Svaka saradnja je pozitivna, iako Orbanova politika odudara od evropske vanjske politike, a očito je da RS od svega toga ima neke koristi. Činjenica je da se to mnogima ne sviđa, ali je također činjenica da to nije samo politička nego i ekonomska saradnja od čega RS, ali i BiH profitiraju“, kaže za DW banjalučki profesor međunarodnih odnosa Miloš Šolaja.

Šolaja napominje da i Srbija „vrlo blisko“ sarađuje sa Mađarskom i da „ne treba nikoga da čudi što i RS ima dobru saradnju s Orbanom“.

Kako se u krugovima EU gleda na Orbanovu politiku prema BiH? Odgovarajući za DW na ovo pitanje, analitičar Inicijative za evropsku stabilnost (ESI) iz Berlina Adnan Ćerimagić kaže da „pravac i takt" zapadne politike u BiH od kraja 2021. godine određuju Washington i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Sarajevu.

Šta u BiH određuju Amerikanci?

„I to od uloge OHR-a, preko očekivanja vezanih za obris i agende novih vlada u BiH, do obima angažmana EUFOR-ove misije i odnosa BiH i NATO-a. U tom smislu, EU i njene članice se najčešće drže po strani, uz povremene pokušaje da i same nekako doprinesu ili budu vidljive“, kaže Ćerimagić. On podsjeća da je EU pokušala reagirati na „provođenje urušavanja institucionalnog i ustavnog okvira BiH od strane vladajuće koalicije u RS-u", a koje je krenulo na jesen 2021. godine.

„Tu je Mađarska odigrala vidljivu ulogu kada je blokirala napore Berlina da se protiv Milorada Dodika i njemu bliskih pojedinaca, uz već nametnute sankcije SAD-a, iskoriste i EU sankcije. U tome su Mađarsku podržale i neke druge članice EU uz očito nezadovoljstvo Berlina jer to bila jedna od prvih konkretnijih inciijativa tada nove ministrice vanjskih poslova Njemačke, Annalene Baerbock“, kaže Ćerimagić za DW.

Nedugo nakon toga, Orbanov komesar za proširenje EU, Olivér Várhelyi, u februaru 2022. nametnuo je EU „sankcije" u vidu suspenzije evropskih fondova za projekte u RS-u mada je, kaže Ćerimagić, ostao „gorak utisak", kako EU nije bila u mogućnosti da prati politiku SAD-a po pitanju pojedinačnih sankcija. „Orban podržava Dodika, ali je spreman i balansirati kako bi pokazao dobru volju prema evropskim partnerima. On jeste spriječio personalne sankcije protiv Dodika, ali je zato 'dopustio' Várhelyiu da u nametne sankcije EU u vezi sa fondovima“, kaže Adnan Ćerimagić.

Orban – kontakt između Dodika i Schmidta?

Orban ima dobre veze sa Dodikom, ali je njegova „najsnažnija, najduža i najodanija“ veza ona sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, napominje analitičar ESI-a. „Mađarska insistira na ubrzanju procesa proširenja EU, prije svega sa Srbijom, ali i sa BiH ne mareći previše za uslove i standarde. Ali, i Srbija i BiH su danas jednako ili još dalje od EU nego prije pet ili deset godina godina“, kaće Ćerimagić.

Vučić Orbanu uručuje orden Foto: Darko Vojinovic/AP//picture alliance

On napominje da je Viktor Orban pokušavao uspostaviti kontakt između Milorada Dodika i visokog predstavnika Christiana Schmidta, s kojim je Orban povezan kroz Schmidtovu sestrinsku stranku CSU (Kršćansko-socijalna unija). „Dodikova veza s Orbanom pomogla je da se u javnosti u RS-u stvori utisak da pored Moskve taj entitet ima još međunarodnih partnera – onih koji su predsjedniku RS-a osigurali zaštitu od ličnih EU sankcija“, kaže Adnan Ćerimagić.

Mađarski premijer Viktor Orban bi se u četvrtak (22.6.) u Sarajevu trebao susresti sa članovima Predsjedništva BiH, a dan kasnije će boraviti u Banjaluci gdje će razgovarati sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom.

