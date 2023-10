Višegodišnje kazne za iranske novinarke

U Iranu su dvije nagrađivane novinarke osuđene na dugogodišnje kazne zatvora zbog izvještavanja o prošlogodišnjim prosvjedima. Nilufar Hamedi i Elaheh Mohammadi su bile prve predstavnice medija, koje su u jesen 2022. izvijestile o smrti Kurdkinje Jine Mahse Amini, koja je izazvala masovne prosvjede u Iranu. One su odmah uhapšene i u višemjesečnom sudskom procesu, zatvorenom za javnost, proglašene krivima za kolaboraciju sa SAD-om, urotu protiv državne sigurnosti i propagandu protiv Islamske Republike. Nilufar Hamedi je osuđena na sedam godina zatvora, Elaheh Mohammadi na šest godina.

„Najprije su optužene za špijunažu, iako su njihovi poslodavci iz dva iranska lista više puta naglašavali da su dvije novinarke dobile nalog da izvijeste o tom slučaju", kaže Moein Khazaeli u izjavi za Deutsche Welle.

Khazaeli, koji je studirao pravo i politologiju na Sveučilištu u Teheranu i Sveučilištu u Malmöu u Švedskoj, trenutno radi kao pravni stručnjak za medije. Naglašava da ova presuda nema pravnog utemeljenja čak ni u iranskim zakonima, te dodaje: „Prije svega zato što protiv Hamedi i Mohammadi nisu podneseni nikakvi dokazi. U njihovoj presudi se tvrdi da su one promijenile način ponašanja društva iz pasivnosti u aktivizam. Prema iranskim zakonima to nije kazneno djelo. Ali, apsurdno je da ta formulacija stoji u presudi. To jasno pokazuje kako iransko pravosuđe i sigurnosne vlasti smatraju kriminalcima i one ljude koji žive svoja građanska prava."

Demonstracije potpore ženama u Iranu održane su i u Bonnu. Na transparentu piše: zaustavite ubijanje djece u Iranu Foto: Shirin Shakib/DW

Bezobziran politički sustav

Nilufar Hamedi je izvještavala za „Shargh", jedne od najvećih iranskih dnevnih novina, iz bolnice u kojoj je Jina Mahsa Amini ležala u komi. Elaheh Mohammadi je kao reporterka novina „Ham-Mihan" putovala u rodno mjesto Jine Mahse Amini Saqqez u regiji Kurdistan na sjeverozapadu Irana, kako bi izvijestila o pogrebu koji je doveo do jedne od prvih prosvjednih akcija. Dok su Hamedi i Mohammadi bile u zatvoru, UNESCO im je u svibnju/maju u odsutnosti dodijelio Nagradu za slobodu medija.

„Nije slučajno da je presuda protiv mojih kolegica objavljena upravo u nedjelju, istovremeno s viješću o kliničkoj smrti Armite", kaže novinarka Moloud Hadžisadeh u razgovoru za DW. „To je upozorenje svima, koji rade u medijima i koji unatoč represalijama traže istinu i bave se svojim poslom." Hadžisadeh je u više navrata hapšena zbog svoga izvještavanja o prosvjedima u Iranu. U siječnju/januaru 2021. je osuđena na godinu dana zatvora. Prije nego što je trebala stupiti na izdržavanje kazne, ona je pobjegla iz Irana i sad živi u Norveškoj. Ona dodaje: „Politički sustav pokazuje kako bezobzirno postupa prema novinarima i kako lako može uništiti njihov život, stavljajući ih iza rešetaka."

Armita Garavand, 16-godišnja iranska djevojka, je od početka oktobra u komi Foto: picture alliance/abaca

Opet jedna djevojka u komi

Slučaj 16-godišnje učenice, koja leži u komi, ponovo je uzbudio iransko društvo. Ona se zove Armita Garawand. Armita je išla u školu i nije nosila maramu. Prema jednom izvoru, koji je 5. listopada kao očevidac razgovarao s novinarima britanskog Guardiana, Armitu je 2.10. u podzemnoj željeznici napala "moralna policija", koja se brine za provođenje odredbe o nošenju marame. Iranske vlasti to opovrgavaju i tvrde da se Armita onesvijestila zbog niskog tlaka.

Iranske vlasti tvrde da su podzemne željeznice potpuno pokrivene nadzornim kamerama. Ali vlasti tvrde da upravo vagon u kojem je Armita ozlijeđena nije imao nadzornu kameru. Umjesto toga, objavili su snimke nadzornih kamera na željezničkoj postaji, iz kojih se ne može vidjeti što se dogodilo u vagonu.

Stanje Armite Garawand „nije ohrabrujuće, i unatoč nastojanjima liječnika izgleda da je klinički mrtva", objavila je u nedjelju agencija Borna, koja je povezana s ministarstvom za mladež i sport.

Taj slučaj podsjeća na tragični slučaj Jine Mahse Amini u rujnu prošle godine. Ona je kratko nakon što ju je uhitila „moralna" policija, jer navodno nije nosila maramu kako je propisano, dovezena u bolnicu ne dajući znakove života. Njena smrt je izazvala višemjesečne prosvjede protiv političkog sustava u Iranu, pri čemu su poginule stotine ljudi, a tisuće su uhićene. Među uhićenima su bile i Nilufar Hamedi i Elaheh Mohammad, koje su pisale o tom slučaju.

