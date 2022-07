„Više neće dolaziti do zatvaranja škola“

Savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach odgovarao je na pitanja građana u okviru Social Lives programa njemačkog ARD-a. S obzirom na planove za mjere zaštite od korona virusa u jesen i zimu, on je rekao da se o tome u semafor-koaliciji još raspravlja i da ne želi trčati pred rudu. Ipak, kako je istakao, već sada se može reći da taj paket mjera više ne predviđa mogućnost zatvaranja škola.

Takva mogućnost "više neće postojati", rekao je Lauterbach. Prije toga je i svezni ministar pravde Marko Buschmann isključio zatvaranje škola. Dvojica ministara trenutno rade na novom Zakonu o zaštiti od infekcija, jer važeći propisi ističu krajem septembra.

"Bićemo spremni, radićemo na mnogim mjerama", rekao je Lauterbach. Vlada takođe radi na „velikoj strategiji" za vakcinaciju i kampanji vakcinacije za ustanove za njegu.

Karl Lauterbach

Što se tiče long kovida, Lauterbach je rekao da je riječ o stotinama hiljada oboljelih. Mlađe osobe su, istakao je, trenutno previše neoprezne i potcjenjuju opasnost, uprkos tome što je rizik prilično veliki. „Percepcija rizika među mlađima je trenutno nekorektna", rekao Lauterbach. „Samo jednim pogrešnim udahom može se uništiti sopstveni život."

Po četvrtu vakcinu kod porodičnog ljekara

Činjenica je i da ne postoje lijekovi za sindrom hroničnog umora koji se često javlja, pojasnio je on i dodao da brojne svjetske farmaceutske kompanije pak provode intenzivna istraživanja na tom polju. Međutim, rizik od zaraze long kovidom se nakon treće ili četvrte vakcine „značajno" smanjuje, rekao je Lauterbach.

Mlađim osobama on preporučuje da se po pitanju četvrte vakcinacije obrate porodičnom ljekaru. Pozati su mu mnogi ljekari koji o tome odlučuju individualno. Kada je u pitanju četvrta vakcinacija, stekao se utisak da je ministar generalno preporučio mlađima dopunsku vakcinaciju, što je naišlo na kritike. To je, rekao je, "pogrešno predstavljanje". Za osobe mlađe od 60 godina, četvrta vakcina može imati smisla u određenim slučajevima, posebno ukoliko su izloženi "brojnim kontaktima".

Preporuka za četvrtu vakcinaciju

Vakcine prilagođene novim korona varijantama također će biti dostupne u septembru. One će, kako je rekao, također pružiti bolju zaštitu od infekcije.

Što se tiče nedostatka slobodnih mjesta za psihoterapiju, Lauterbach je rekao da je moguće dobiti termin za početnu sesiju savjetovanja - ali postaje teže kada su u pitanju trajne terapije. Mnogi lakši slučajevi se liječe predugo – to zauzvrat otežava težim slučajevima da dobiju mjesto za terapiju. Tu se mora djelovati na više polja, istakao je njemački ministar zdravstva.

Pitanja o zdravlju žena

Lauterbach je također upitan o zdravlju žena, posebno o oboljenju od endometrioze, ginekološke bolesti koja uzrokuje jake bolove i može dovesti do neplodnosti. Patnje povezane sa ovom bolešću dugo su bile potcijenjene, rekao je ministar zdravlja. "To je ozbiljna bolest koja značajno umanjuje kvalitet života."

Endometrioza postaje sve važnija tema

Prema Lauterbachu, on je za provođenje "istraživačkog programa Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje". "Bio bih sretan kada bi se gospođa Bettina Stark-Watzinger, koja je na čelu te institucije prihvatila tog projekta i rado bih se tome priključio." On bi mogao, kako je rekao, objasniti koji su bili prethodni koncepti liječenja i zašto nisu djelovali. „Ja bih mogao pružiti podršku u medicinskom dijelu, jer ona ona nije ljekar." Kao epidemiolog, dodao je, on bi također mogao da „kaže nešto o tome koliko žena se suočava s tom bolešću".

Na pitanje da li će i kada u Njemačkoj biti uveden menstrualni odmor, kao što se to uradilo u nekim drugim zemljama, Lauterbach je rekao da je to pitanje za ministra rada. "Ne želim o tome govoriti prije Hubertusa Heila (saveznog ministra za rad, op. red.)."

fs/ard

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu