Velikoj Britaniji nedostaje svega: od vozača preko purica pa do mesara

Ovih dana je riječ „Shortage" (nestašica) najčešće upotrebljavana riječ u britanskim medijima. Ne prođe dana a da se barem neka branša ne požali na manjak radnika ili nestašicu materijala. Doduše nestašica materijala nakon pandemije ne pogađa samo britansko tržište, no ovaj faktor u kombinaciji s Brexitom situaciju čini nepovoljnijom nego drugdje.

Velika nestašica vozača…

Na prvom mjestu, kad je u pitanju ono što Velikoj Britaniji nedostaje se nalaze vozači kamiona. „Sve što imamo do nas dolazi kamionom", kaže Rod McKenzie iz strukovne udruge špeditera. Trenutno, prema nekim procjenama nedostaje čak oko 100.000 vozača kamiona: benzinske crpke ostaju bez goriva, supermarketi bez robe. Osim što su se mnogi vozači iz članica EU-a nakon Brexita vratili u svoje domovine, Veliku Britaniju pogađa, slično kao i Njemačku, činjenica da svake godine mnogo više vozača odlazi u mirovinu nego što ih se prijavi za ovaj posao.

U međuvremenu je i poznati britanski humor otkrio ovu temu. Pored svih viceva o vozačima kamiona sada su i trgovinski lanci poput Tescoa počeli na police na kojima inače stoji roba postavljati fotografije s artiklima koji nedostaju.

Nestašica vozača

I tu dolazimo i do sljedeće grupe proizvoda koji trenutno nedostaju u Velikoj Britaniji: svježe voće i povrće. Problematična za logistiku supermarketa je činjenica da se ova roba ne da predugo skladištiti pa je nemoguće stvarati zalihe za dane kada lanci opskrbe ne funkcioniraju tako dobro. Tako su u mnogim supermarketima fotografije s voćem i povrćem zamijenile pravu robu.

…povrća i redara…

No problem kako doći do supermarketa nemaju samo krumpiri i banane nego i radnici. Mnogi autobusi javnog prijevoza ujutro ne napuštaju garaže. Jer kao i kad je u pitanju teretni promet, i u putničkom nedostaje vozača. Situacija se pogoršala i zbog porasta plaća u branši. Mnogi dosadašnji vozači i vozačice autobusa se pitaju: zašto bi vozio autobus za 10 funti po satu kad mogu voziti kamion za 20? Prema navodima strukovne udruge vozača autobusa, u Velikoj Britaniji je trenutno nepopunjeno preko 4.000 radnih mjesta Neke autobusne linije su već ukinute ili prorijeđene.

Mnogi otvoreni klubovi ne muče samo muku s pomanjkanjem osoblja u ugostiteljskom sektoru, što je slučaj i s ugostiteljstvom širom Europe, nego i s redarima na ulazu. Tijekom pandemije, kada su klubovi bili zatvoreni, mnogi redari su se okrenuli novim radnim mjestima i sada se jednostavno više ne žele vratiti starom zanimanju. Jedan od pet klubova ili ugostiteljskih objekata, prema navodima udruge ugostitelja Night Time Industries, nije više otvorio nakon pandemije.

Prazne radnje

…mesara i purica

U grupu zanimanja koje trenutno nedostaju britanskom tržištu rada osim vozača spadaju i mesari. Udruga uzgajivača svinja je upozorila da je zbog manjka radnika u klaonicama i pogonima za preradu mesa proteklih tjedana bila prisiljena usmrtiti i na samim farmama uništiti preko 120.000 zdravih životinja koje nije imao tko zaklati i preraditi. Vlada je sad reagirala i odobrila izdavanje gotovo 6.000 viza za radnike u preradi mesa. Možda je i pomoglo to što su peradarske farme zaprijetile da bi za Božić moglo nestati purica.

Božić bi, ako se nešto ne promijeni, Britanci mogli proslaviti bez još jednog motiva koji se vezuje uz ovaj praznik. Zbog smanjenja uvoza uslijed Brexita božićnih jelki će na tržištu ove godine biti mnogo manje nego inače. „ove godine će biti teško doći do božićnog drvca", kaže Mark Rofe iz internetske kompanije za prodaju božićnih artikala Christmas Trees. No i ovdje se radi o povezanosti mnogih faktora: od smanjenja uvoza preko nedostatka radne snage pa do nedostatka sirovina.

