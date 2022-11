Velika tehnološke kompanije u problemima: I Amazon otpušta zaposlene

Velike tehnološke kompanije smanjuju troškove - a u to obično spada i smanjenje broja zaposlenih. I Amazon očito želi ukinuti 10.000 radnih mjesta. Iz najveće svjetske online-trgovine to još nije zvanično potvrđeno, ali posmatrači očekuju da će kompanija uskoro početi sa otpuštanjem zaposlenih. Time se Amazon priključuje nekolicini drugih velikih tehnoloških kompanija koje su tokom proteklih dana to isto učinile.

„Mi, naravno, svjedočimo značajnom usporavanju rasta u cijeloj branši, barem u onim dijelovima branše koji su veoma zavisni od krajnjih potrošača i shodno tome se, usljed visoke inflacije, suočavaju sa suzdržanošću prilikom kupovine", kaže Chris-Oliver Schickentanz, glavni investicioni strateg u Capitell-u, društvu za upravljanje investicionim fondovima. Zbog toga, kako kaže, kompanije sada pokušavaju smanjiti troškove.

I Elon Musk, novi vlasnik Twittera, želi da otpusti hiljade zaposlenka. Twitter ima isti problem, smatra Schickentanz: „To je poslovni model koji se hitno mora učiniti ekonomičnim." Twitter je, kaže, možda imao previše zaposlenih u prošlosti.

Poslovni modeli su uglavnom funcionalni

Različite velike tehnološke kompanije se pak ne mogu staviti u isti koš. No, one u principu imaju budućnost, jer spadaju u elementarnu opskrbu, kaže Stefan Riße, strateg tržišta kapitala u društvu za upravljanje investicionim fondovima Acatis. I za deset godina će ljudi vrlo vjerovatno i dalje koristiti Google kao pretraživač ili Google Maps i gledati video sadržaje na YouTube-u: "Ko vjeruje u to da ćemo za deset godina ponovo sve naručivati ​​od njemačke kompanije Otto, a ne od Amazona?" Na isti način, smatra on, za deset godina će Microsoft vjerovatno i dalje biti vodeći ponuđač operativnih sistema. Te kompanije su dosegle monopolistički položaj: „To im također omogućava da formiraju cijene za svoje proizvode onako kako žele". Također će one, kako ističe, prije imati koristi od inflacije, jer imaju mogućnost da na druge prenesu to povećanja cijena.

Međutim, Riße navodi i jedan izuzetak: Facebookova krovna kompanija Meta. Osim WhatsApp-a, koji zbog nedostatka reklama ne ostvaruje prihode, Facebookovom koncernu pripada i Instagram. On donosi novac, ali je podložan duhu vremena, jer su mnogi korisnici, posebno mladi, sada prešli na Tiktok platformu. A sam Facebook više skoro i ne bilježi rast. Istovremeno, tržište je postalo skeptično po pitanju ideja osnivača Facebooka Marka Zuckerberga, koji želi implementirati metaverzum, odnosno spojiti digitalni i stvarni svijet, ideja koja je do sada progutala velike količine novca.

Nema internet balona

I Amazon se bori s visokim troškovima vezanim za nova poslovna područja, jer njegove fizičke trgovine i zdravstvene usluge nisu imale očekivani poslovni uspjeh, a od Alexe, Amazonovog zvučnog asistenta, gotovo da do sada i nije bilo profita. Ti poslovni modeli su pak dugoročno potpuno funkcionalni, kaže Robert Halver, strateg tržišta kapitala u Baader Bank, te ukazuje na dalju digitalizaciju: "Još uvijek smo tek na početku. I u području robotike i Cloud Computing-a mašine zamjenjuju nas ljude."

Međunarodna konkurencija brine se za to da kompanije moraju postati sve efikasnije i sve virtuelnije. „To nema nikakve veze sa internet balonom ili novim tržištem na početku milenijuma. Međutim, da bi tu bile uspješne, firme bi također morale da stave strukture svojih troškova pod kontrolu."

