Većina Nijemaca za povratak obveznog služenja vojnog roka

Obvezno služenje vojnog roka je ukinuto 2011. Nedavno provedeno istraživanje pokazuje da je 61 posto Nijemaca za ponovno uvođenje obveznog služenja vojnog roka, a čak jedna trećina želi to i za muškarce i za žene.

S obzirom na to da već više od godinu dana traje rat između Rusije i Ukrajine na europskom kontinentu, prema istraživanju javnog mnijenja većina Nijemaca želi povratak obveznog služenja vojnog roka koje je ukinuto 2011. Rezultati istraživanja su objavljeni ovog petka (10. 3.). Istraživanje je provela međunarodna tvrtka za istraživanje javnog mnijenja, tržišta i za savjetovanje Ipsos MORI group čije je sjedište u Parizu.

61 posto ispitanika izjasnilo se za to da se opet uvede obvezno služenje vojnog roka. 43 posto želi da se to odnosi na oba spola, a 18 posto želi da se vrati zakon o služenju vojnog roka koji je ukinut, a prema njemu su vojni rok obvezno služili samo muškarci.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius inicirao je javnu raspravu o ovom pitanju početkom godine kada je izjavio da smatra da je „bila greška ukinuti vojnu obvezu".

Starosna dob i stav prema vojnom roku

Što se tiče starosnih skupina, anketa je pokazala da stariji muškarci koji više ne bi imali obvezu služenja vojnog roka, puno češće zagovaraju njegovo uvođenje od mlađih ljudi koji bi bili obuhvaćeni vojnom obvezom.

65 posto ljudi starosti između 60 i 75 godina su za to da se ponovo uvede obveza služenja vojnog roka. Od njih je 47 posto za to da se time obuhvate oba spola, a preostalih 18 posto zalaže se za to da obveza vrijedi samo za muškarce.

U starosnoj skupini od 18 do 39 godina 39 posto ispitanika zagovara povratak vojne obveze za sve, dok je 21 posto njih za to da u vojsku idu samo muškarci. Međutim, ni u jednoj starosnoj skupini protiv ove ideje nije se izjasnilo više od trećine ispitanika, što je iznenađujuće u naciji koja je poslije poraza u Drugom svjetskom ratu poznata po sklonosti pacifizmu.

Ideju o vojnoj obvezi za oba spola zastupa 49 posto muškaraca, ali svega 36 posto žena, pa ne postoji natpolovična većina ni kod ispitanika ni kod ispitanica. Ako se vojna obveza promatra s pravne, formalne strane, 2011. Njemačka nije ukinula obvezu služenja vojnog roka, već je ona zamrznuta do eventualnog proglašavanja stanja opće opasnosti ili napada na Njemačku.

Za vrijeme važenja starog zakona o vojnoj obvezi postojala je alternativa služenju vojnog roka za one mlade ljude koji nisu htjeli provoditi vrijeme u vojarnama pod oružjem. Oni su mogli izabrati civilno služenje vojnog roka, volonterski rad u školama, bolnicama ili crkvenim ustanovama.

Pozivi na jačanje njemačke vojske

Zapadni čelnici upad ruske vojske u Ukrajinu u veljači 2022. smatraju znatnom sigurnosnom prijetnjom, pa se tako stalno postavlja i pitanje jačanja njemačke vojske. Odmah poslije ruske invazije na Ukrajinu njemačka Vlada je osnovala jednokratni posebni fond od 100 milijardi eura, s ciljem da se u idućih nekoliko godina Bundeswehr bolje opremi i naoruža. Njemački kancelar je nekoliko puta rusku invaziju na Ukrajinu nazvao prekretnicom (ili smjenom epoha) u europskoj povijesti i naglasio da je vrlo važno da se njemačku vojsku ojača u novoj situaciji.

