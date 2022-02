Većina Nijemaca protiv članstva Ukrajine u NATO-u

Prema anketi „Deutschlandtrend", koja se redovito provodi za javni servis ARD, većina Nijemaca odbija prijem Ukrajine u NATO. Više od polovice anketiranih (53%) je protiv članstva – od toga je 31 posto protiv članstva u idućim godinama, dok je čak 22 posto protiv toga da Ukrajina ikada postane članica tog vojnog saveza.

Istovremeno, 28 posto ispitanih Nijemaca s pravom glasa je protiv članstva te zemlje u NATO-u u trenutnoj situaciji, a 19 posto ispitanih nije moglo ili nije htjelo odgovoriti na to pitanje.

Pitanje članstva Ukrajine u NATO-u je središnja točka u napetoj sigurnosnoj situaciji u Europi. Kao jamstvo sigurnosti Rusija, između ostalog, zahtijeva da njezina susjedna država ne bude primljena u NATO.

Velika većina odobrava ukidanje pandemijskih mjera

Istraživači su se bavili i odlukom njemačke savezne i pokrajinskih vlada o opsežnom ublažavanju mjera protiv korone i utvrdili da to nailazi na jasno odobravanje njemačkih građana: 67 posto smatra taj korak prikladnim, 27 posto neprikladnim.

Savezna i pokrajinske vlade dogovorile su se da do kraja ožujka uglavnom ukinu aktualne mjere protiv koronavirusa, a simpatije za to prevladavaju u svim slojevima stanovništva. Najviše zagovornika ima u redovima Liberala (FDP) – 72 posto i Alternative za Njemačku (AfD) 83 posto. Nešto oprezniji su Nijemci stariji od 65 godina, ali i oni daju pretežno pozitivne ocjene za ukidanje mjera (57 do 34 posto).

Vladajuća koalicija ima podršku 48 posto Nijemaca

Ispitivanje javnog mnijenja „Deutschlandtrend" redovito postavlja pitanje: kako biste glasovali da su u nedjelju izbori? Ovog tjedna odgovor glasi: socijaldemokrati (SPD) bi dobili 24 posto glasova, dva posto više nego prije dva tjedna, a konzervativni kršćanski demokrati (CDU i CSU) ostali su najjača snaga s 26 posto, što je ipak za jedan posto manje nego prije mjesec dana. Zeleni (15%) i Liberali (9%) također su izgubili po jedan posto, AfD ostaje na 12 posto, kao i Ljevica na svojih pet posto.

Sve u svemu, vladajuću koaliciju, SPD, Zeleni i FDP, podržava ukupno 48 posto građana.

Istraživanje „Deutschlandtrend" provedeno je 15. i 16. veljače telefonom i online na slučajnom uzorku od 1.202 osobe s pravom glasa u Njemačkoj.

