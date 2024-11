Većina Nijemaca želi skore prijevremene izbore

Šest od deset Nijemaca pozdravlja raspad vladajuće koalicije, a odgovornost za to velikim dijelom pripisuju FDP-u. Pristaše SPD-a Olafa Scholza više ne vide kao kancelarskog kandidata.

Ubrzo nakon objavljivanja da je propala njemačka vladajuća semafor-koalicija uslijedili su zahtjevi za što skorijim prijevremenim parlamentarnim izborima. Brže nego što je to zamislio kancelar Olaf Scholz. Taj socijaldemokrat je u srijedu navečer najavio da namjerava 15. siječnja u Bundestagu postaviti pitanje o povjerenju njegovoj vladi. Time bi održavanje prijevremenih izbora do kraja ožujka bilo realistično.

Oporba, međutim, traži da se pitanje o povjerenju vladi i kancelaru odmah postavi, kako bi već u siječnju mogli biti održani prijevremeni izbori. To smatra poželjnim i dvije trećine Nijemaca (64 posto). Naprotiv tome, 33 posto njih podržava plan kancelara da se pitanje o povjerenju postavi tek sredinom siječnja. To je pokazala jedna reprezentativna anketa instituta infratest dimap provedena na uzorku od 1.065 građana s biračkim pravom za ARD-Deutschlandtrend extra.

Veliko nezadovoljstvo vladom

Scholz je svoj vremenski plan obrazložio time da do kraja godine još želi progurati važne zakone i u tu svrhu zamolio za suradnju oporbene stranke Unije CDU i CSU. Šef demokršćana (CDU) Friedrich Merz je opet uputio na to da njemački predsjednik nakon postavljanja pitanja o povjerenju ima još 21 dan vremena za razrješenje Bundestaga. U tom vremenu će klub zastupnika Unije, kazao je Merz, provjeriti koje zakonske projekte još može podržati – uz pretpostavku da kancelar utre put skorim prijevremenim izborima.

Odgovornost za kraj njemačke vlade građani većim dijelom pripisuju liberalima (FDP), čiji je šef ujedno i sada već bivši ministar financija kojeg je kancelar smijenio: Christian Lindner. Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Odgovornost za kraj njemačke vladajuće koalicije građani većim dijelom pripisuju liberalima (FDP), čiji je šef ujedno i sada već bivši ministar financija kojeg je kancelar smijenio: Christian Lindner. 40 posto ispitanih tu stranku smatra glavnim krivcem za kraj koalicije, svaki četvrti (26 posto) smatra da su to Zeleni, tek svaki peti (19 posto) odgovornom smatra stranku kancelara Scholza SPD.

Većina Nijemaca, prema ovoj anketi, pozdravlja okončanje semafor-koalicije: 59 posto ispitanih smatra da je to vrlo dobro, odnosno dobro, više od svakog trećeg (36 posto) smatra da je to manje dobro, odnosno loše. Preveliko je, očito, bilo nezadovoljstvo radom vlade koja je krajem listopada doživjela svoju najnižu točku: samo još 14 posto građana je tada bilo zadovoljno svojom vladom. Tek četiri puta u 27-godišnjoj povijesti anketiranja za ARD-Deutschlandtrend je ta brojka bila nešto niža. Tri puta se to dogodilo za vrijeme drugog mandata socijaldemokrata i Zelenih na vlasti, a koji je okončan 2005. također prijevremenim izborima.

CDU/CSU vode u anketama

Kad bi se već iduće nedjelje održali izbori onda bi SPD nepromijenjeno osvojio 16 posto glasova. Unija CDU-a i CSU-a bi s 34 posto bila najjača politička opcija, dok bi se Zeleni minimalno poboljšali na 12 posto (+1). I FDP bi se minimalno poboljšao, ali s pet posto bi jedva uspio prijeći izborni prag. Alternativa za Njemačku (AfD) bi se blago poboljšala na 18 posto (+1) i ostala bi druga najjača snaga. Savez Sahra Wagenknecht (BSW) bi nepromijenjeno osvojio šest posto. Sve druge stranke bi skupa osvojile devet posto (-3), među njima Ljevica i Slobodni birači.

CDU/CSU bi i dalje bila najjača politička opcija kada bi se sada održali izbori Foto: IMAGO/Political-Moments

Kad god da sad doista budu održani parlamentarni izbori koji su prvobitno bili planirani za 28. rujan 2025., svaki drugi Nijemac vodstvo sljedećeg njemačke vlade vidi u rukama Unije CDU-a i CSU-a (46 posto). 13 posto smatra da bi na čelu naredne njemačke vlade trebao biti SPD. Devet posto tu vidi AfD, dok osam posto preferira Zelene.

Scholz sporan kao kancelarski kandidat

Njemački kancelar Scholz je prije nekog vremena najavio da svoju stranku želi povesti i u naredne parlamentarne izbore. Među vlastitim pristašama je to, međutim, itekako sporno: 45 posto simpatizera SPD-a smatra da bi Scholz bio dobar socijaldemokratski kancelarski kandidat, a 47 posto ih ne dijeli to mišljenje.

47 posto simpatizera SPD-a smatra da Olaf Scholz ne bio dobar socijaldemokratski kancelarski kandidat Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance

I opća ocjena građana s pravom glasa o radu i učinku kancelara ostaje kritična: aktualno je tek 21 posto ispitanika vrlo zadovoljno ili zadovoljno njegovim radom; 76 posto je manje zadovoljno, odnosno nezadovoljno. Ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) poboljšao se po pitanju zadovoljstva građana u odnosu na prošlu anketu krajem listopada na 26 posto (+6), ali i FDP-ov šef Christian Lindner je zabilježio bolju ocjenu (25 posto).

Jedno od pitanja ankete je bilo i ono što ljudi kažu na ostanak Volkera Wissinga na poziciji ministra prometa i istovremenom istupu iz FDP-a. Tu odluku 42 posto ispitanih smatra dobrom, dok 43 posto kaže da je to loša odluka.

